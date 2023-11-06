違法加熱菸氾濫 政府官員也在吸！董氏基金會籲確實執法、追溯來源

「菸害防制法」新制上路，但違法加熱菸依舊氾濫，例如陸委會副主委梁文傑遭人爆料聚會上違法使用加熱菸，民眾也反應餐廳、職場、大學校園等處都可以看到加熱菸蹤跡，對此，董氏基金會呼籲政府確實執法，並追溯違法來源。

董氏基金會指出，依據新修正的《菸害防制法》規定，全面禁止電子煙；而加熱菸及加熱菸器，應經審查通過，始可製造、輸入及販售，但台灣目前還沒有合法的加熱菸，因此不管是網路或是非法組織走私進入台灣，都已違法。

台大醫院家醫部郭斐然醫師指出，世界衛生組織（WHO）最新公布「2023年加熱菸健康影響報告書」，揭露加熱菸可能的風險與危害，包含其所含尼古丁及成癮性不亞於紙菸；各類口味及時尚感對年輕具有吸引力；加熱菸霧中有22種有害物質的含量是一般菸品的3倍以上，有7種甚至超過11倍以上。

郭斐然醫師強調，無論是電子煙還是加熱菸，不但還沒有減少臨床疾病的證據，同樣也有二手菸、三手菸的危害。只有『吸菸』或『不吸菸』，沒有比較好的菸!所有菸品都不碰，是健康的唯一選擇。

董氏基金會指出，依現行法規，任何人在任何地點使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處2千至1萬元；違法製造、輸入電子煙或是未經審查通過的加熱菸，製造、輸入業者，可處1,000萬元至5,000萬元；違法販賣、展示電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處20萬元至100萬元。因此，今日向衛生局提出檢舉，請政府勿枉勿縱更應該追溯違法源頭。