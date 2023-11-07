精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔

籌備4年，由原住民族委員會及文化部指導、原住民族委員會原住民族文化發展中心（原發中心）主辦的第一屆「臺灣國際南島藝術三年展」（TIAAT, Taiwan International Austronesian Art Triennial），匯聚共25位藝術家逾百件作品，自即日起於屏東縣的臺灣原住民族文化園區登場。

首屆展覽「溯源（RamiS）」由那高．卜沌（Nakaw Putun）、伊誕．巴瓦瓦隆（Etan Pavavalung）共同策展，並各自提出子題「成為有靈的人」、「我們之所以是我們」回應展覽主題，三大展區呈現繪畫、版畫、攝影、雕塑、裝置等作品，其中包含近兩年代表臺灣參加雪梨雙年展及卡塞爾文件展的重要作品，亦將首次於臺灣完整呈現。

以下一起來看精選作品吧！

《煙— 家的路徑》



排灣族藝術家武玉玲（Aluaiy kaumakan）的大型編織作品《煙— 家的路徑》為延伸2022雪梨雙年展作品的最近力作， 是藝術家集結受八八風災摧毀的大社部落婦女及耆老，用泥沙、草、 木灰做為染料，以「拓印」織就出家的模樣，再循著cevulj（煙）連結祖靈而成為真正的人，共同拓印縫製記錄遺址的集體創作。

《海洋游牧民族》



享譽國際藝壇的紐西蘭納格胡族藝術家麗莎．蕾哈娜（Lisa Reihana），呈現史詩級錄像作品《海洋游牧民族》， 探索十九世紀紐西蘭面對外來政治挑戰時，文化領導、 精神習俗和自我欲望之間的社會張力。

《路》

卑南族藝術家米類．瑪法琉（Milay Mavaliw）大型裝置《路Dalan》將纏繞編織的原麻色系作品，高空向下垂吊並串接著各地表上的土、石堆， 形成島嶼與島嶼的連結意象，也象徵著南島語族千年來的歷史脈絡，與兩旁畫作形成呼應。

《想家》

本展最大型的地景藝術創作來自朱威龍（Chee Wai Loong）高達5公尺的動力機械裝置《想家》，此作以燈塔為意象，將馬來西亞高腳屋設立於海中央，屋頂上飛翔著風箏，透過作品的飄動、聲浪、光影，讓異地游子找到歸航的標記。 此外，本作設置處可見下方的隘寮溪，此流域與西邊大海相通， 恰與藝術家作品遙相呼應。

本展覽即日起展至2024年2月18日，同步出版展覽專書《RamiS 溯源 TIAAT 臺灣國際南島藝術三年展》，收錄首屆RamiS溯源展覽論述、評論、參展藝術家創作評述、作品解析及照片，期待展開系統性書寫南島藝術歷史的工程。更多資訊請見南島藝術三年展官網。

以上圖片由主辦單位提供