麥卡倫鉅獻《精萃世界 墨西哥》　綻放亡靈節繽紛瑰麗色彩

麥卡倫《Distil Your World精萃世界系列》以探索世界各大城市為靈感， 精萃各個城市的文化底蘊，每款限量酒款如同城市的縮影， 以味蕾引領品飲者探索地方文化精髓， 首款為致敬英國文化與歷史之都的「Distil Your World：London精萃世界：倫敦」、 而後是匯聚創意與活力之都的「Distil Your World : New York精粹世界：紐約」，今年麥卡倫再度攜手世界最佳餐廳El Celler de Can Roca 主理人羅卡三兄弟，走訪充滿生命力、熱情奔放的墨西哥， 以世界無形文化資產–亡靈節為主題， 展現麥卡倫無與倫比的工藝與創意，帶出《Distil Your World ：Mexico精萃世界：墨西哥》 將繽紛色彩及豐富的文化意義精萃至佳釀中， 共同探索墨西哥令人著迷的文化與風味之美。

走訪太陽國度 探索墨西哥「亡靈節」盛事慶典

麥卡倫釀酒師Diane Stuart攜手世界最佳餐廳 El Celler de Can Roca主理人Joan Roca，走訪有太陽國度之稱的墨西哥， 感受充滿熱情活力的城市氛圍，透過最能代表墨西哥文化的慶典– 亡靈節為靈感，共同創作《Distil Your World：Mexico 精萃世界：墨西哥》。 聯合國教科文組織登錄為非物質文化遺產的亡靈節， 以絢麗色彩與繁盛的儀式，輔以滿街道載歌載舞的慶典氛圍， 透過逝者反思生命的價值，致敬每一個靈魂的點滴， 沿著街道佈滿花團錦簇的萬壽菊、 窗上隨風飄逸的剪紙藝術點綴與逝者生前喜愛的佳餚， 緬懷每個燦爛的靈魂也讚頌生命的可貴。

麥卡倫釀酒師Diane Stuart表示：「從抵達墨西哥開始， 即可感受到這座充滿熱情與能量的城市，尤以亡靈節這一天， 這份熱忱昇華成了令人驚嘆、全城共襄盛舉的歡慶盛典， 彰顯墨西哥居民對亡靈節的投入， 如同麥卡倫釀酒師對酒款付出的心力及釀酒工藝的堅持，以《Dis til Your World：Mexico 精萃世界：墨西哥》捕捉這份悸動， 探索墨西哥獨一無二的奧妙風味。」基於同樣好奇心、 對知識的渴望及精湛工藝的執著， 羅卡兄弟亦受到墨西哥歡愉的氣氛啟發，設計出獨特而精緻的餐點， 帶領賓客沉浸於亡靈節歡騰的氛圍，一起進入兩個世界的狂歡。

精粹墨西哥城市魅力 成就熱情洋溢、風味飽滿的威士忌

受墨西哥熱情所啟發的Diane Stuart與羅卡兄弟，以最具代表性的亡靈節為靈感， 將墨西哥城市中繽紛的色彩、 熱情的氛圍與傳承千年的文化底蘊完美呈現， 以初次歐洲和美國雪莉橡木桶相互勾兌，呈現亡靈節代表– 萬壽菊的天然色澤，酒液散發出節慶特有的亡靈麵包香氣、 清新的香草、香甜鳳梨伴隨著淡雅的萬壽菊芬芳， 入喉後即感受到墨西哥傳統巧克力莫蕾醬的濃郁， 與炙燒鳳梨繚繞於味蕾中，如同置身一場熱情的慶典。

此外，酒款外盒以麥卡倫經典的三角形元素排列， 完整呈現墨西哥城市地貌，酒瓶以萬壽菊為靈感的3D雕刻圍繞於四 周， 並以象徵墨西哥活力與慶祝生命的粉紅色為主體營造出花團錦簇般的 慶典氛圍。 盒內的畫作來自善於觀察大自然和熟捻墨西哥民間傳說的插畫家Al fredo Rios，受慶典氛圍啟發，藉由流暢的筆觸、 幾何圖形與巧妙的編排將亡靈節元素完美呈現，角落四周的花、鳥、 魚和兔子訴說著生命生生不息的循環， 畫作中心的萬壽菊映照著殷殷期盼與摯愛團聚的心， 環抱在懷中的吉他則意涵以旋律引領摯愛的靈魂穿越時光前往來世。 即便時光流逝，慶典的歡愉仍綿延不絕， 引領品飲者在獨具魅力的盛會中， 以熱情與活力一同讚頌對生命的可貴。

警語：飲酒不開車，請理性飲酒