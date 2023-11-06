台英經貿對話會議今晚倫敦登場 聚焦供應鏈安全、再生能源、半導體

「第26屆台英經貿對話會議」將在今（6日）台北時間晚間6時在英國倫敦登場，台英雙方預計將就貿易政策對話，交流台英經濟韌性及供應鏈安全的做法，並就再生能源、半導體、科研等議題進行合作討論。陳正祺表示，由經濟部主導的「台英創新研發合作計畫」因業者反應熱烈，英國官方有可能增加補助額度。

台英經貿對話是次長級會議，也是台英目前在經貿領域最高層級的政策對話平台。會議每年舉行一次，由台灣、英國輪流主辦。本屆台英經貿對話會議在英國倫敦登場，台灣由經濟部政務次長陳正祺、英方由商業貿易部國際貿易部長Nigel Huddleston共同主持。

英國在台辦事處指出，本屆台英經貿對話會議台灣由經濟部政務次長陳正祺、英方由商業貿易部國際貿易部長Nigel Huddleston共同主持，雙方期待在車輛型式安全審驗、數位金融及醫藥健康方面達到合作共識。針對再生能源領域，雙方也將就淨零政策、低碳氫、離岸風電等議題上進行交流，期盼未來持續深化產業技術合作，共同朝2050淨零碳排的目標邁進。

去（2022）年台英雙邊貿易總額達86億英鎊，為近10年來最佳成績。台灣目前是英國在亞太地區的第五大貿易夥伴；英國則為台灣在歐洲地區的第三大貿易夥伴。而英國經濟開放、經商環境穩定、金融、商業顧問等專業服務業興盛，業已躍居為台灣在歐洲的第二大投資目的地。英國在台辦室表示，不論以台商在英國的投資件數或投資金額來說，英國都是台商在歐洲投資的第二大優先選擇對象。

陳正祺接受中央社專訪指出，今年的會議在政策對話方面將觸及國際經濟情勢、供應鏈韌性，台灣方面也將呼籲今年稍早成功加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的英國支持台灣入會案。

至於實質議題討論，陳正祺說，重點領域包括能源、半導體、農業。其中，台灣對英國的浮動式離岸風力發電技術有興趣，也期待在不同類型的「綠色能源」發展更多交流合作。至於農業，則主要涉及動物來源食品或食材的檢驗檢疫，台灣期待擴大相關產品對英國的出口。

英國政府今年5月發布「國家半導體戰略」，提及擬與台灣強化在相關領域的研發、研究成果商品化以及貿易投資合作。對此陳正祺指出，英國具備優異的半導體應用與研發能力，並有為數可觀的高階人才。鑒於全球面臨半導體人才的市場供需挑戰，對高階人才的需求未來恐怕只會持續增加、人才供給的速度和規模必須儘快提升，台灣方面因此有意強化與英國在學術和產業界的人才交流及合作。

陳正祺表示，台灣方面可利用的平台，包含經教育部核定個別大學院校設立的「國家重點領域研究學院」，以及由經濟部主導的「台英創新研發合作計畫」。

台英雙方去年11月在第25屆經貿對話會議簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，擇定優勢互補的重點領域發展雙邊科研合作，由台、英官方分別出資補助合作案經評審委員審核通過的台、英業者，官方對業者的最高補助額度為業者擬出資額的50%。

陳正祺說，研發合作將持續是台英合作重點之一，為雙方的產業合作、產業升級與相互強化供應鏈韌性奠定基礎。他也提及，業者對「台英創新研發合作計畫」反應熱烈、提案數量可觀；在經貿對話會議，台英雙方將檢視計畫執行現況，英國官方有可能增加補助額度。

關於備受矚目的台英「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP）協商，陳正祺指出，台灣方面的主責單位是行政院經貿談判辦公室，他不便評論具體細節，但就經濟效益而言，簽訂ETP的主要意義是與英國進行「政策和體制的對接」。至於「市場准入」等嚴格定義下的「貿易協議」常見關鍵議題，陳正祺說，台灣「當然希望」能推進到這一步。

今年7月，賀德斯頓與經貿談判辦公室總談判代表鄧振中通話，正式啟動與台灣的ETP協商。英國商貿部指出，協商完成後，台英將簽署備忘錄（MOU），觸及雙邊投資、數位貿易、能源和淨零碳排等領域。英國商貿部表示，在離岸風電、氫能等領域，台灣對英國企業而言是極具潛力的市場。