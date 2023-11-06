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國安法變本加厲 香港預告基本法23條專打間諜 域外適用

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/06 17:22
2023年10月24日，香港維多利亞港，近景是一支監視攝影器。（圖／路透社Tyrone Siu）

2023年10月24日，香港維多利亞港，近景是一支監視攝影器。（圖／路透社Tyrone Siu）

《香港國安法》已讓港人聞風喪膽，據傳港府明年會再針對《香港基本法》第 23 條立法，強化所謂的間諜行為懲治規範。二法皆屬於域外適用法律，引發擔憂。

現行基本法第 23 條內容為：

香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

根據自由亞洲電台，香港特首李家超日前預告，2024 年會完成涉及國安的第 23 條立法。香港保安局局長鄧炳強 5 日透露，重點在防範間諜行為。「經過 2019 年的黑暴和港版顏色革命，大家都看得很清楚，是有很多間諜活動在香港發生。2021 年美國的中情局 CIA 和英國的 MI6，已表明會加強在中國的情報蒐集。」

流亡海外的香港立法會前民主派議員許智峯表示， 23 條就是國安法加強版，擴大打壓人權與個人自由，在港、在海外港人皆難逃法網。許智峯補充道，海外香港人就算不參與示威活動，光是私下與朋友聯繫、交換香港資訊，都可能觸法，被視為間諜。

日本香港民主連盟發言人葉錦龍指出，港府可能想藉 23 條，將商業活動、教育、文化活動一併納入控管。在港外資企業或外籍員工，蒐集與中國或香港的非政治敏感資訊，也可能有危險，遭無限上綱，按上間諜罪名。

日本東京大學訪問研究員潘家偉認為，23 條將使香港進一步「中國化」，法治再遭侵蝕。未來香港律師恐面臨如中國維權律師的窘境，若當事人涉及敏感指控，律師也可能被抓。
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更新時間 : 2023-11-06 22:47 GMT+08:00

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