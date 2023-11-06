新北攜手花仙子助弱勢學生不畏逆境　振翅一圓大學夢

新北學校社工師、 財團法人花仙子教育基金會與家庭教育中心攜手辦理「花仙子助學， 振翅自立飛」方案，提供有升學意願的經濟弱勢學生獎助學金， 及一系列人際、理財等大學自立課程， 陪伴高中職學生勇敢振翅飛向更高的知識殿堂。日(4)前在仁愛國 小邀請111學年度獲獎助學金的大一新鮮人分享大學生活， 與教師、家長及學弟妹進行經驗的交流與請益，場面溫馨熱絡。

「老師，我想我還是先休學打工存錢，等存到足夠的學費， 我再回大學念書！」由母親及阿嬤撫養長大的小新無奈地表示。 小新的故事反映了不少高三學生的心聲， 因為考量家中經濟難以負擔就讀大學的費用， 被迫放棄繼續升學的目標，或是學生在課業、 生活及經濟的多重壓力下， 往往容易出現休學或學業成績不理想的狀況， 這些學生的故事開啟了學校社工師發展「花仙子助學，振翅自立飛」 服務方案。

三芝國小學校社工師高淑玲表示，因為看見這些孩子面臨的處境， 促發學校社工師積極找尋社區資源的力量， 而關注弱勢教育的財團法人花仙子教育基金會成為了最佳合作夥伴， 近3年已提供經濟弱勢學生總計65萬元的獎助學金，協助共19位 高中職學生繼續升學；同時， 考量這群學生以往多將重心放在三餐溫飽上，對於社交、 理財等知識較為薄弱，因此在家庭教育中心的協助下， 邀請專業講師教授學生們相關自立課程， 協助這群孩子能勇敢的迎向大學新生活。

在學校社工師與財團法人花仙子教育基金會的長期合作下， 協助多位不符合相關福利申請資格， 卻仍願意用教育翻轉自己生命的學生們一圓升學夢。 小新憑藉著自身努力及優異的成績甄選上國立高雄餐旅大學。 小新說，自己可以延續小時候品嘗阿嬤傳統手藝的味道， 更可以勇敢實踐成為一位國際級名廚的夢想。 更令人感動與欣慰的是，小新在今年的服務方案中， 以學長的身分回來擔任講師， 用自身經驗鼓勵更多與他擁有相似經歷的高中職學生也能振翅高飛。

教育局表示，新北市重視每一個孩子，除了「花仙子助學， 振翅自立飛」方案提供大學獎助學金之外，自2005年成立的溫馨 助學圓夢基金， 至今已協助多位高國中小卓越清寒學生順利完成學業，以及自201 3年辦理迄今的特教生家庭日， 帶領特教學生走出家門體驗親子活動， 皆展現新北市長期關注並照顧弱勢家庭與學生的決心， 也歡迎更多社會公益的加入，公私攜手促成善舉， 共同點亮弱勢學子的希望。

△學校社工師陳珮蓉督導帶領大家回顧方案善的緣起。（圖／新北市教育局）

△財團法人花仙子教育基金會張詩偉執行秘書給予大一新鮮人期許勉勵。（圖／新北市教育局）