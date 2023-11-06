臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超50.76億元

據台灣證券交易所統計，上週（2023/10/30~2023/11/3）外資在集中市場總買進金額為4,129.67億元，總賣出金額為4,180.43億元，賣超為50.76億元，另統計自2023年年初至11月3日止，外資總買進金額為17兆941.11億元，總賣出金額為17兆2,198.05億元，累計賣超為1,256.94億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆8,023.47億元新台幣，占全體上市股票市值的39.99%，較10月27日的20兆2,563.34億元新台幣，增加5,460.13億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進98,717千股，賣出51,703千股，買超47,014千股。

第二名：友達：買進94,193千股，賣出72,758千股，買超21,435千股。

第三名：力積電：買進30,950千股，賣出16,706千股，買超14,244千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進102,090千股，賣出155,118千股，賣超53,028千股。

第二名：矽統：買進18,495千股，賣出61,378千股，賣超42,883千股。

第三名：長榮航：買進114,626千股，賣出141,008千股，賣超26,382千股。