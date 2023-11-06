好市多雙11盛典滿千送萬　刷富邦Costco聯名卡再賺最高5%回饋

隨著雙11越來越近， 許多消費者開始摩拳擦掌想趁優惠帶走心儀商品， 美式賣場好市多了解會員的期待，好市多線上購物從今(6)日起推 出雙11盛典，連續7天多項商品下殺優惠價，雙11當日下單消費 還可享「滿萬折千」驚人回饋，黑鑽會員刷富邦Costco聯名卡 最高再享5%回饋，年底若有汰舊換新或採購囤貨需要， 不妨把握機會一次購足。

台北富邦銀行表示，富邦Costco聯名卡特別為Costco通 路消費提供加倍回饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限 、Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油也 享3%回饋，權益升級有感並獲得會員肯定，目前發卡量已正式突破 200萬卡。

同時，富邦Costco聯名卡為提供會員絕佳用卡體驗， 自上市起就持續推出精選的多元通路優惠，帶動簽帳金額成長，在8 月正式開放店內刷卡支付後，簽帳金額較7月成長超過200%， 顯示消費者對富邦Costco聯名卡的肯定。接下來，好市多的雙 11盛典、黑色星期五購物節都將提供豐富的購物利多， 預估可為發卡量及簽帳金額挹注一波成長動能。

即日起至11/11，好市多線上購物連續7天眾多商品折價再折價 ，包括上班族每日不可或缺的星巴克法式烘焙咖啡豆、 西雅圖無加糖二合一咖啡、樂敦V金盞花萃取物葉黃素複方軟膠囊， 居家必備的舒潔三層抽取式衛生紙，以及創造智能舒適生活的LG 雙能洗蒸洗脫烘洗衣機與Samsung 75吋電視等，都提供全年度最低價。

若於11/11當天在好市多線上購物下單消費還可參加「 滿萬折千」活動，購物金額滿1萬1，結帳時輸入優惠代碼「231 111」立即現折1,100元，結帳時選擇富邦Costco聯名 卡支付，同步再賺3%無上限的好多金回饋， 若為黑鑽卡會員還可再疊加最高2%回饋，合計最高享5%回饋， 讓卡友買更多賺更多！

好事就要成雙，除了雙11優惠，富邦Costco聯名卡大受好評 的3大旅遊通路及8大精選通路5%回饋，也同步宣布延長至12/ 31。目前適逢台北國際旅展， 多家旅行社及航空公司均推出好康折扣，若持富邦Costco聯名 卡在中華、長榮、華信、立榮、星宇、國泰等指定航空公司， 以及易遊網、雄獅、可樂、東南、山富、 鳳凰等指定旅行社刷卡消費並每月登錄，即可享受最高5%好多金回 饋，想趁春節寒假安排出遊的民眾可把握良機。

如果還沒有富邦Costco聯名卡，即日起至2024年1月31 日止，首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡後30天內一般 消費累積滿1,000元以上，即享500元好多金；若於2024 年1月21日前新申辦或升等好市多黑鑽卡會員， 還可再獲得賣場商品抵用券800元。 年底如果有汰舊換新或大量採購需求， 即刻使用北富銀線上辦卡功能，快速完成聯名卡申辦， 不是好市多會員的民眾也可趁申辦信用卡時同步加入。 成為會員後若想掌握最新賣場優惠，除了參考官網和會員護照DM外 ，也可關注台灣好市多官方粉絲團Facebook， 即可搶先獲知各項優惠活動資訊，輕鬆享用豐盛折扣與回饋。

※活動詳情及注意事項請參閱北富銀官網：https:// mkt.taipeifubon.com.tw/ creditcard/costco/index.html

※富邦Costco聯名卡申辦連結：https:// apply.taipeifubon.com.tw/CAC/ Costco/Index