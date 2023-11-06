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Hami Video雙11限時5折優惠追影劇館+強檔好戲365天只要1111元

《掃毒3：人在天涯》、《戀人》第二季、《乾杯吧，優作！》等獨家影劇搶先看

By 台灣英文新聞
2023/11/06 16:56
1121106中華電信為影迷、戲迷推出Hami Video 2023雙11專屬限時5折優惠，訂閱影劇館+ 365天方案只要1,111元。(...

1121106中華電信為影迷、戲迷推出Hami Video 2023雙11專屬限時5折優惠，訂閱影劇館+ 365天方案只要1,111元。(...

迎接雙11到來，中華電信為影迷、戲迷推出Hami Video 2023雙11專屬限時優惠，即日起至11/12訂閱影劇館+365天方案只要1,111元(原價2,388元)，等同以不到5折優惠即可一整年暢看最多元的精彩影劇，凡完成訂閱雙11優惠方案並參與問答活動，還有機會再抽Hami Point 777點(1點等於1元)；此外，揪好友成功訂閱並輸入推坑碼，雙方可再各得摩斯漢堡好禮即享券序號一組，限量4500組，每帳號最多可獲6組序號，訂閱電視館/運動館/網紅館同享折扣及相關優惠，趕緊揪團拿好康，錯過今年最優檔期，只能再等明年！更多活動請詳見：https://hamivideo231111.mdevelop.com/index.do　

中華電信網羅最多元豐富的精彩影劇，同步推出雙11強檔片單，包括集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂主演的《掃毒3：人在天涯》、體驗韓流女團熱情衝勁的《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》、稱霸日本5週票房冠軍的《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》都能在中華電信MOD、Hami Video影劇館+獨家搶先看，還有口碑爆棚的《不可能的任務：致命清算第一章》、《爆復》等好萊塢熱映鉅片，一次滿足不同觀影需求。

除了各式類型強檔電影，MOD、Hami Video影劇館+即日起帶來眾多跟播好戲，包括全台獨家人氣韓劇《戀人》第2季、東京電視台招牌獨活劇目《乾杯吧，優作！》以及最新上架台灣首部美食警匪劇《美食無間》；動漫部分，與日同步最終章的《進擊的巨人The Final Season完結篇(後篇)》、新番連載《SPY X FAMILY 間諜家家酒》第2季、獨家首上《粉紅豬小妹S9》好評熱播中，眾多精彩節目，讓追劇族輕鬆追劇、過足戲癮。

中華電信貼心提供多元影視收視方案，喜歡用大螢幕電視觀賞影劇的客戶，即日起至11/15，MOD推出雙11快閃加碼活動，於網路門市成功申請「MOD家速方案2.0」且符合新申請HiNet光世代搭配MOD+指定餐包，最高可獲贈Hami Point 2,700點，滿足全家人極速飆網與極致娛樂的雙重享受。

觀賞路徑：

MOD：首頁> 影劇館+

Hami Video：首頁> 影劇館+

更新時間 : 2023-11-06 22:46 GMT+08:00

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