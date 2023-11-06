Hami Video雙11限時5折優惠追影劇館+強檔好戲365天只要1111元

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中華電信網羅最多元豐富的精彩影劇，同步推出雙11強檔片單， 包括集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂主演的《掃毒3： 人在天涯》、體驗韓流女團熱情衝勁的《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》、稱霸日本5週票房冠軍的《哆啦A夢： 大雄與天空的理想鄉》都能在中華電信MOD、Hami Video影劇館+獨家搶先看，還有口碑爆棚的《不可能的任務： 致命清算第一章》、《爆復》等好萊塢熱映鉅片， 一次滿足不同觀影需求。

除了各式類型強檔電影，MOD、Hami Video影劇館+即日起帶來眾多跟播好戲， 包括全台獨家人氣韓劇《戀人》第2季、東京電視台招牌獨活劇目《 乾杯吧，優作！》以及最新上架台灣首部美食警匪劇《美食無間》； 動漫部分，與日同步最終章的《進擊的巨人The Final Season完結篇(後篇)》、新番連載《SPY X FAMILY 間諜家家酒》第2季、獨家首上《粉紅豬小妹S9》好評熱播中， 眾多精彩節目，讓追劇族輕鬆追劇、過足戲癮。

中華電信貼心提供多元影視收視方案， 喜歡用大螢幕電視觀賞影劇的客戶，即日起至11/15，MOD推 出雙11快閃加碼活動，於網路門市成功申請「MOD家速方案2. 0」且符合新申請HiNet光世代搭配MOD+指定餐包， 最高可獲贈Hami Point 2,700點，滿足全家人極速飆網與極致娛樂的雙重享受。

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