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台灣TCCF攻略！挑戰年薪破千萬「AI溝通師」對戰機台　超好玩破冰遊戲《蛋蛋大逃殺》手癢了嗎？

文策院創意內容大會為期6日

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/11/06 17:03
文策院推出的TCCF設置＜街頭對戰＞讓民眾體驗當AI溝通師。（圖／台灣英文新聞_劉怡均）

文策院推出的TCCF設置＜街頭對戰＞讓民眾體驗當AI溝通師。（圖／台灣英文新聞_劉怡均）

文化內容策進院（文策院）年度創意內容大會（TCCF）聚焦探討AI人工智慧、Web3與文化內容結合，分為體驗展區「奇異新世界」、產業展區「下一代世代」、活動展區「尋找伊甸園」，雖然NFT、虛擬偶像等話題熱度已降溫，但透過輕鬆好玩的遊戲了解產業及技術面有何不可？本報從逾20個展位中，精選三個兼具資訊量及娛樂性的攤位，展期自明（7）日至12日台北松山文創園區登場。

街頭對戰

台灣TCCF攻略！挑戰年薪破千萬「AI溝通師」對戰機台　超好玩破冰遊戲《蛋蛋大逃殺》手癢了嗎？
＜街頭對戰＞體驗AI溝通師。（圖／台灣英文新聞_劉怡均）

想當AI溝通師（prompt engineer）嗎？據Business Insider報導，該職業年薪上看37.5萬美金，相當於新台幣1,154萬，且無須工程相關經驗，薪水聽起來挺誘人，但那到底在做什麼？

從字面分析，AI溝通工程師就是負責和AI溝通的專業人才，必須在如ChatGPT、Freepik等訓練模型輸入提示詞（prompt），提示可以是一個或多個關鍵字或句子，之後產出的成果因模型不同則會不同，但包含圖片、文字、影像等形式。

若把AI溝通工程師想像成一名巫師，他口中所念的咒語越精準、揮舞魔杖的手勢越到位，就越能變出他心中所想的東西，那串咒語如同人工智慧需要的提示詞，接受越多訓練的AI效率越高。

台灣TCCF攻略！挑戰年薪破千萬「AI溝通師」對戰機台　超好玩破冰遊戲《蛋蛋大逃殺》手癢了嗎？
TCCF於松菸登場。（圖／台灣英文新聞_劉怡均）

如果講到這裡還是覺得挺抽象的話，推薦去「街頭對戰」玩一遍，由科技藝術團隊Dimension Plus 整合Midjourney及熱門電玩Street Fighter，邀請觀眾坐在大型電玩街機對打，可選擇和AI或真人玩家對戰，依照給予的題目在Midjourney輸入提示詞繪圖，最後由AI分析越切題的玩家就是大贏家。

此外，「街頭對戰」先前已舉辦線上AI繪圖海選， 11月11日最終八強賽正式開打，歡迎民眾免費索票入場觀戰，Dimension Plus 總監蔡宏賢表示，舉辦比賽是手段，希望大家對於該產業有更多認識，「和真人相比，AI不需要休息。」

場地：松山文創園區五號倉庫

蛋蛋大逃殺


＜蛋蛋大逃殺＞遊戲預告。（影／Vimeo）

跟著蛋蛋殺出重圍！由阿根廷工作室3dar透過混合實境技術打造，一場30鐘內的遊戲，今年五月甫於美國發表，現在在台北也玩得到！跟著超可愛的主角「蛋蛋」踏上冒險，玩家運用功夫、跑酷或籃球等技能解決各種危機，是很好的破冰遊戲。

試圖打造沉浸式的說故事方法，3dar帶來的已是屬於下個世代的敘事方式，生動的場景設計及細緻的動畫，團隊成功運用混合實境、虛擬實境、高端遊戲動畫，把一款社交遊戲定位成大型的Party Game，適合所有年齡層。

台灣TCCF攻略！挑戰年薪破千萬「AI溝通師」對戰機台　超好玩破冰遊戲《蛋蛋大逃殺》手癢了嗎？
＜蛋蛋大逃殺＞現場照片。（圖／台灣英文新聞_劉怡均）

總監German Heller接受文策院訪問提及，該款遊戲專注於混合實境工具及多人模式，目標是讓遊戲成為空間的一部分，並和朋友共享體驗。研發角色蛋蛋們及關卡設計具啟發性，面對過程中的挑戰，團隊探索不同形式決定最佳玩法並確保流暢性，讓玩家在遊戲過程中展生更強連結。

舉例來說，雲霄飛車的關卡，在軌道上移動時玩家必須跟著移動穿梭，雖然很有趣但考量到空間運算和速度，不能讓玩家感覺暈車或干擾視覺效果；蛋氣球飛行能最大化MR的六自由度體驗，當路徑改變玩家抬頭看時會創造視角轉移，最大化利用遊戲空間。

TCCF場次採現場預約，一次最多四名玩家，場地位於松山文創園區五號倉庫。

南韓零誹聞虛擬偶像團體

MAVE:團員互動。（影／MAVE: Instagram）

由Metaverse Entertainment打造的虛擬女團 MAVE:，成員包含Siu、Zena、Tyra、Marty，以首張專輯《Pandora's Box》單曲〈PANDORA〉打開知名度，該曲在Spotify上超過4,500萬次播放，其並非南韓首個虛擬偶像團體，但卻是目前為止最受歡迎的。

Al 技術日臻完熟讓團員臉部表情、髮絲、服裝等細節自然，甚至還會出現尷尬害羞的表情，此外，MAVE:的行銷策路比照真人偶像團體，不僅參與電視台打歌，還透過社群平台釋出練習室版舞蹈影片與私服照，透過 Al 生成聲音，使成員能說一口流利的韓語、英語、法語與印尼語。

加上AI在背後撐腰，她們永不疲憊，也不發生醜聞永保完美形象，24小時服務粉絲，文策院表示，儘管至今商業模式仍不明確，但是MAVE:的出現象徵韓國娛樂與科技產業攜手合作，結合雙方在內容和科技的經驗與能力積極對未來佈局。

場地：松山文創園區四號倉庫
AI人工智慧
Web3
文化
NFT
虛擬偶像
混合實境

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