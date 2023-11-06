Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/06 18:06
印度駐台代表處5日首度在台灣主辦「排燈節」活動，除經典舞蹈表演等精彩節目，我外交部長吳釗燮（右圖前右5）、印度台北協會會長葉達夫（右圖前右...

印度駐台代表處5日首度在台灣主辦「排燈節」活動，除經典舞蹈表演等精彩節目，我外交部長吳釗燮（右圖前右5）、印度台北協會會長葉達夫（右圖前右...

印度駐台代表處「印度 台北協會」(India Taipei Association) 昨(5日) 首度在台灣主辦「排燈節」活動，地點選在台北大稻埕碼頭旁的延平河濱公園，現場有印度古典舞、寶萊塢舞蹈表演，手繪藝術攤位及各大印度餐廳帶來的道地美食饗宴。

【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗

上圖與下圖/中央社【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗外交部長吳釗燮昨(5日) 晚也出席印度排燈節活動，他強調熱愛印度，從未錯過此慶典，並透露是印度電影的超級粉絲，每次電視播史詩電影「巴霍巴利王」，他都會重溫一次，還揪太太共賞，最後太太也被圈粉。

吳釗燮打趣，台灣已宣布將在印度大城孟買開設新辦事處，他覺得前往籌備的同事應更有效率，他懷疑可能同事太享受印度電影，才未加快設處腳步；因此他向派駐同事下了「最後通牒」，看了什麼印度電影都要向他回報。

排燈節（Diwali）是印度最重要節慶之一，又被稱為光明節或印度燈節，於每年印度曆10月中至11月中舉行。這次活動是印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）自8月履新以來，首次大型公開活動。

台北市研考會主委俞振華及多位外國駐台使節都出席活動。

【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗

上圖與下圖/中央社

【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗其中加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）與葉達夫一起舉起仙女棒祈福，引起不少圍觀人士大讚，加印外交緊張關係或可在台灣找到緩解之道，這是真正的排燈節精神。

吳釗燮致詞時強調，印度電影與食物在台灣都深受歡迎，因此印度餐廳愈開愈多，此外台印在供應鏈韌性、科技、教育、貿易各方面合作都不斷深化。

中央社報導，吳釗燮最後並熱情表示，他要真心說一句話，且他不會為此向在場出席的其他國家代表道歉，那句話就是「我愛印度」；吳釗燮語畢，引起現場印度僑民大聲鼓掌迴響。

葉達夫致詞表示，排燈節是慶祝光明戰勝黑暗的日子，也象徵每個人點亮自己心中的良善，克服所有軟弱，是超越國界和宗教的節日。

葉達夫表示，他抵達台灣之後，發現印台有很多相近之處，就如排燈節，對印度部分地區民眾來說也是傳統新年，且排燈節各項傳統活動，都跟台灣春節很相似，像大掃除和穿新衣的民間風俗，點燈放鞭炮的慶祝方式，民眾爭相到廟宇參拜，和吃糖果和各式美食的習慣都如出一轍。

葉達夫提到，目前在台灣約有7000名印度僑民，尤其在各大科學園區更擁有龐大印度工程人才，這些印度社群把台灣當第2個家，參與台灣各大節慶活動，和台灣產生強烈情感連結。印度台北協會希望讓台灣朋友體驗印度多元文化，因此特別舉辦排燈節慶典。

活動另安排各式印度精彩舞蹈和音樂表演，從印度奧迪西古典舞蹈、卡薩克古典舞蹈，到台灣人熟知的寶萊塢舞蹈等。此外，還有Henna手繪藝術攤位，以及全台各大印度餐廳共襄盛舉，讓台灣民眾品嚐最道地的印度美食。

活動將於5日下午4時至晚間8時舉行，印度台北協會更首次請到來自印度的DJ，爲參與民眾帶來最熱力的現場音樂。最後是活動的重頭戲: 晚間7時50分登場、長達5分鐘的煙火秀(如下)。現場也分送仙女棒給民眾，讓台灣朋友感受最真實的排燈節慶典。

【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗上圖與下圖/India Taipei Association - 印度 台北協會粉專

【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗
印度
排燈節
Diwali
葉達夫
吳釗燮

相關新聞

薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
2023/11/05 14:10
打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
2023/11/02 14:51
馬英九提反台灣、台積電「武器化」　吳釗燮：遺憾馬在外批挺台人士
馬英九提反台灣、台積電「武器化」　吳釗燮：遺憾馬在外批挺台人士
2023/10/18 12:14
刺殺案致兩國撕破臉 印度要求加拿大撤回41名外交官
刺殺案致兩國撕破臉 印度要求加拿大撤回41名外交官
2023/10/04 10:05
印歐「三方經濟走廊」對抗中國「一帶一路」？ 是實際效益還政治意義？
印歐「三方經濟走廊」對抗中國「一帶一路」？ 是實際效益還政治意義？
2023/10/02 16:00

更新時間 : 2023-11-06 22:46 GMT+08:00

最受歡迎

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨