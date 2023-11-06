【大稻埕吹異國風】印度「排燈節」首度在台灣舉辦　象徵光明戰勝黑暗

印度駐台代表處「印度 台北協會」(India Taipei Association) 昨(5日) 首度在台灣主辦「排燈節」活動，地點選在台北大稻埕碼頭旁的延平河濱公園，現場有印度古典舞、寶萊塢舞蹈表演，手繪藝術攤位及各大印度餐廳帶來的道地美食饗宴。

上圖與下圖/中央社 外交部長吳釗燮昨(5日) 晚也出席印度排燈節活動，他強調熱愛印度，從未錯過此慶典，並透露是印度電影的超級粉絲，每次電視播史詩電影「巴霍巴利王」，他都會重溫一次，還揪太太共賞，最後太太也被圈粉。

吳釗燮打趣，台灣已宣布將在印度大城孟買開設新辦事處，他覺得前往籌備的同事應更有效率，他懷疑可能同事太享受印度電影，才未加快設處腳步；因此他向派駐同事下了「最後通牒」，看了什麼印度電影都要向他回報。

排燈節（Diwali）是印度最重要節慶之一，又被稱為光明節或印度燈節，於每年印度曆10月中至11月中舉行。這次活動是印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）自8月履新以來，首次大型公開活動。

台北市研考會主委俞振華及多位外國駐台使節都出席活動。

上圖與下圖/中央社

其中加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）與葉達夫一起舉起仙女棒祈福，引起不少圍觀人士大讚，加印外交緊張關係或可在台灣找到緩解之道，這是真正的排燈節精神。

吳釗燮致詞時強調，印度電影與食物在台灣都深受歡迎，因此印度餐廳愈開愈多，此外台印在供應鏈韌性、科技、教育、貿易各方面合作都不斷深化。

中央社報導，吳釗燮最後並熱情表示，他要真心說一句話，且他不會為此向在場出席的其他國家代表道歉，那句話就是「我愛印度」；吳釗燮語畢，引起現場印度僑民大聲鼓掌迴響。

葉達夫致詞表示，排燈節是慶祝光明戰勝黑暗的日子，也象徵每個人點亮自己心中的良善，克服所有軟弱，是超越國界和宗教的節日。

葉達夫表示，他抵達台灣之後，發現印台有很多相近之處，就如排燈節，對印度部分地區民眾來說也是傳統新年，且排燈節各項傳統活動，都跟台灣春節很相似，像大掃除和穿新衣的民間風俗，點燈放鞭炮的慶祝方式，民眾爭相到廟宇參拜，和吃糖果和各式美食的習慣都如出一轍。

葉達夫提到，目前在台灣約有7000名印度僑民，尤其在各大科學園區更擁有龐大印度工程人才，這些印度社群把台灣當第2個家，參與台灣各大節慶活動，和台灣產生強烈情感連結。印度台北協會希望讓台灣朋友體驗印度多元文化，因此特別舉辦排燈節慶典。

活動另安排各式印度精彩舞蹈和音樂表演，從印度奧迪西古典舞蹈、卡薩克古典舞蹈，到台灣人熟知的寶萊塢舞蹈等。此外，還有Henna手繪藝術攤位，以及全台各大印度餐廳共襄盛舉，讓台灣民眾品嚐最道地的印度美食。

活動將於5日下午4時至晚間8時舉行，印度台北協會更首次請到來自印度的DJ，爲參與民眾帶來最熱力的現場音樂。最後是活動的重頭戲: 晚間7時50分登場、長達5分鐘的煙火秀(如下)。現場也分送仙女棒給民眾，讓台灣朋友感受最真實的排燈節慶典。

上圖與下圖/India Taipei Association - 印度 台北協會粉專