以色列秘密提議埃及收容加薩難民　英、美等國皆反對

以巴衝突至今已造成加薩地區70%居民淪落難民（150萬人），有報導指出，以色列正秘密計畫將數十萬加薩人民遷移到埃及。

根據紐約時報（New York Times）報導，6名匿名以色列高層外交官表示，以色列總理及外交官向多國政府提出非公開提議，希望能暫時將加薩地區的難民轉移至邊境附近的埃及西奈沙漠難民營。

以色列方面主張這項提議是基於人道主義，但英國及美國等收到這項提議的大部分國家皆表示反對，擔心難民大規模遷移會成為永久性的，這些難民可能永遠回不了家。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在上個月就曾表示，不該強制遷移巴勒斯坦居民，若加薩地帶居民遷移到埃及，建設巴勒斯坦國的目標也將消失。

以色列時報上個月13日報導，以色列情報部門制定了將加薩地帶居民遷移到西奈半島的計畫草案，英國金融時報也在上個月31日報導，以色列總理尼坦雅胡與歐洲當局人士進行會議時，提出了將加薩地區難民收容至埃及的方案。

1948年以色列在建國過程中，有逾72萬名巴勒斯坦人民因戰爭被迫離開家園，巴勒斯坦人將此事件稱之為「納克巴」（阿拉伯語Nakbah，意即大災難），因家鄉遭以色列占領，當時離開家園的難民及其後代至今仍回不了家鄉，只能在他國以難民身分生活。

根據聯合國統計，以巴衝突發生至今加薩已有150萬人流離失所，相當於總人數230萬居民中的70%，其中有逾71萬人目前安置於聯合國巴勒斯坦難民救濟機構（UNRWA）所營運的149處設施中。

聯合國也表示，目前共有逾12萬人至醫院、教會、公共建築等地避難，非UNRWA營運的學校則有逾10萬人。