遭批淪為美國打壓工具 民調公司蓋洛普撤出中國

地緣政治情變化太快，營運環境太艱難，美國知名民調暨顧問公司蓋洛普（Gallup）宣布撤出中國市場，成了北京加大審查、收束外商管制動作以來，最新一個放棄掙扎的外資企業。

金融時報報導，總部位於華府的蓋洛普，1993 年在中國設點，目前在北京、上海、深圳據點有數十名員工，業務包括提供企業行銷、組織改造建議。

蓋洛普 2014 年已關閉了廣州辦公室，近來則是向顧客透露，會撤離中國市場，移出、取消部分計畫，關閉剩餘的三個據點。該公司在一則通知中表示，對於關閉中國業務表示「遺憾」。

蓋洛普以民意調查著稱，但在中國層層限制下，外商要在當地進行民調，益發艱難，最近更成了當局的眼中釘。今年 3 月，蓋洛普民調顯示，美國人對中國的好感度跌至 15% 的歷史新低，官方英文媒體環球時報（Global Times）便指控蓋洛普成了「遏制中國、維持美國霸權的工具」，「被（美國）政治菁英用來詆毀中國、孤立中國。」

事實上，美國顧問公司在中國做生意愈來愈難，不只這一間。顧問公司將資料與外企分享的做法引發了當局疑慮，反間諜法適用範圍也擴大至任何與國家安全利益相關的「文件、資料、文章」。

美國管理諮詢公司貝恩（Bain & Company）、盡職調查業者美思明智（Mintz Group）今年皆遭到了當局突擊搜索，諮詢公司凱盛融英（Capvision）也被控提供敏感資訊予境外顧客。

此際，許多國際顧問公司也紛紛縮減中國業務與人員，包括科技類的司弗雷斯特研究（Forrester Research）與專家團隊 GLG 格理集團（Gerson Lehrman Group）。後者原本打算今年擴大中國業務，今夏卻開始裁減人事。