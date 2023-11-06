Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

遭批淪為美國打壓工具 民調公司蓋洛普撤出中國

官方箝制綁手綁腳，生意難做，不如歸去。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/06 16:17
2021年5月27日，中國國旗飄揚在北京第二中級人民法院。（圖／路透社Carlos Garcia Rawlins）

2021年5月27日，中國國旗飄揚在北京第二中級人民法院。（圖／路透社Carlos Garcia Rawlins）

地緣政治情變化太快，營運環境太艱難，美國知名民調暨顧問公司蓋洛普（Gallup）宣布撤出中國市場，成了北京加大審查、收束外商管制動作以來，最新一個放棄掙扎的外資企業。

金融時報報導，總部位於華府的蓋洛普，1993 年在中國設點，目前在北京、上海、深圳據點有數十名員工，業務包括提供企業行銷、組織改造建議。

蓋洛普 2014 年已關閉了廣州辦公室，近來則是向顧客透露，會撤離中國市場，移出、取消部分計畫，關閉剩餘的三個據點。該公司在一則通知中表示，對於關閉中國業務表示「遺憾」。

蓋洛普以民意調查著稱，但在中國層層限制下，外商要在當地進行民調，益發艱難，最近更成了當局的眼中釘。今年 3 月，蓋洛普民調顯示，美國人對中國的好感度跌至 15% 的歷史新低，官方英文媒體環球時報（Global Times）便指控蓋洛普成了「遏制中國、維持美國霸權的工具」，「被（美國）政治菁英用來詆毀中國、孤立中國。」

事實上，美國顧問公司在中國做生意愈來愈難，不只這一間。顧問公司將資料與外企分享的做法引發了當局疑慮，反間諜法適用範圍也擴大至任何與國家安全利益相關的「文件、資料、文章」。

美國管理諮詢公司貝恩（Bain & Company）、盡職調查業者美思明智（Mintz Group）今年皆遭到了當局突擊搜索，諮詢公司凱盛融英（Capvision）也被控提供敏感資訊予境外顧客。

此際，許多國際顧問公司也紛紛縮減中國業務與人員，包括科技類的司弗雷斯特研究（Forrester Research）與專家團隊 GLG 格理集團（Gerson Lehrman Group）。後者原本打算今年擴大中國業務，今夏卻開始裁減人事。
蓋洛普
民調
民意調查
美國
中國
顧問公司
反間諜法
審查
環球時報
國安
國家安全

相關新聞

致癌劑量顛覆過去認知 美國環保署研議禁三氯乙烯
致癌劑量顛覆過去認知 美國環保署研議禁三氯乙烯
2023/11/05 17:08
睽違7年澳總理訪中國 中澳貿易互利對中更有利
睽違7年澳總理訪中國 中澳貿易互利對中更有利
2023/11/05 14:19
巴勒斯坦傷亡持續攀升 人道理由區域停火仍無進展
巴勒斯坦傷亡持續攀升 人道理由區域停火仍無進展
2023/11/05 12:20
美國敦促以色列人道暫時停火　尼坦雅胡拒絕：將繼續全力以赴
美國敦促以色列人道暫時停火　尼坦雅胡拒絕：將繼續全力以赴
2023/11/04 11:58
愛沙尼亞同意台灣設處、參與世衛組織　外交部：正處討論階段，尚無共識
愛沙尼亞同意台灣設處、參與世衛組織　外交部：正處討論階段，尚無共識
2023/11/04 10:12

更新時間 : 2023-11-06 22:46 GMT+08:00

最受歡迎

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨