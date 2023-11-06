【當AI遇上中國直播】人在家中躺 替身24小時四處幫帶貨

今年9月，在中國社群平台微博上擁有近900萬粉絲的台灣藝人辰亦儒，被抓包在直播間吃了長達15小時的雞爪。明星被抓包運用AI替身帶貨、同時段現身多個直播間叫賣已不勝枚舉。這顯示AI技術被廣泛運用於中國直播帶貨市場的未來趨勢，相關問題也隨之而來。

AI替身已成趨勢

直播帶貨在中國規模甚鉅。iResearch數據指出，2020年中國有逾123萬人從業，Daxue Consulting則指出其受眾網民逾7億。隨著直播業與電子商務緊密捆綁，預計2023年，中國直播主銷售額將高達49兆人民幣，超過該國電子商務業銷售額的11%。

衛報報導，辰亦儒在直播間旁若無人、連吃15小時雞爪的「超人之舉」引起觀眾熱議，直到他們在影片上發現了「僅效果展示 非真人」的一行小字，證實了懷疑並非空穴來風。辰亦儒不僅兩天內失去了7000多名粉絲，中國法律界人士也指出，AI替身「完全脫離名人本身」，但「虛擬直播並不能免除名人的法律責任。」

辰亦儒並非特例。越來越多中國網紅，尤其是直播帶貨網紅，正使用AI技術創造的「數位複製人」，全天無休的進行商業活動。對明星來說，這項技術讓他們的放送內容與收入更上一層樓；然而對缺乏知名度的直播主來說，AI替身恐會危及飯碗，因為成本低廉更受直播公司青睞。

AI替身成本低 排擠入行、真實性成隱憂

據《麻省理工科技評論》報導，總部位於中國南京的新創公司Silicon Intelligence只需8000元人民幣，即可生成一個初階的AI複製人，越複雜的價格越貴。該公司僅需1分鐘的目標人物影片，即可訓練出虛擬直播主。

報導引述近來一項在微博上針對萬名年輕人進行的調查，結果顯示超過6成受訪者有興趣成為網紅或直播主，然而AI數字人最有可能取代的，就是這些新人。

一位中國獨立分析師指出，此一趨勢可能會對低階直播者造成更大壓力，因為他們對品牌可有可無。對辰亦儒這樣的明星來說，他們依賴的鏡頭外的形象來提升地位與財富。而想成為直播主或網紅最難的，是「成為炒作跟媒體週期的一部份」。AI網紅沒有誹聞，也不會像明星一樣出現在真人秀、街頭或球場。如果他們不出現在公眾視野，那還有甚麼媒體價值呢。

此外真實性問題也是硬傷。今年10月11日，中國政府發布針對使用AI生成技術的公司的指導方針草案。其中規定使用AI進行複製的個人應當書面同意將自身生物識別數據用於該目的，但草案並未詳細說明如何向公眾標註此類生成內容。分析師指出，目前各個平台與此相關的要求各自為政，也並沒得到廣泛的運用，仍存在許多「灰色地帶」。