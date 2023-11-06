部立醫院護理人員將加薪　台灣衛福部：113年起最高月增2500元

私立醫院紛紛對護理人員加薪留人，衛福部醫福會表示，隸屬於衛生福利部的各大部立醫院今年底前將有21家調整護理薪資；部立醫院明年(113年起) 1月起調升4%薪資，每個月最高增加新台幣2500元。

護理人力荒，多家醫院加薪搶才。長庚、振興、亞東、新光等多家醫院今年紛紛祭出加薪搶人才，其他如台安、國泰等醫院規劃明年調薪，馬偕醫院則仍待研議。衛福部長薛瑞元近日多次談論公立醫院經營兩難，「沒有加薪，人就會被挖走」。

衛福部醫福會副執行長楊南屏今天(6日) 指出，早在私立醫院提出加薪留人前，部立醫院已經從今年3月起開始調整護理人員薪資，包含久任獎金平均每個月3000元、夜班津貼每個月1850元、特殊單位津貼依病房屬性每個月1600至2500元，證照津貼每個月2000元，平均年薪64.8萬至92萬元。

據衛福部統計，截至今年10月已有18家部立醫院陸續調整護理師薪資，中央社引述楊南屏說，今年11月起還有3家部立醫院加入護理師調薪行列，預計增加病房輪班津貼每個月800至2000元。今年護理薪資未調整的5家部立醫院，多數是偏鄉、離島與精神科療養院。

即使未在今年調薪行列，所有部立醫院護理師都將於明年1月起配合政策調升4%薪資，不論是否具公職身分，全數調薪。楊南屏說明隸屬衛生福利部各大部立醫院，護理人員是公職人員占比26%、其餘74%非公職。

楊南屏表示，每名護理人員平均月增1500至2500元，共8026人受惠，以每月調升1500元計算，年增支出至少1億4千多萬元，由醫院基金支應，數目可觀，難免衝擊醫師獎勵，盼醫院從管理面減少對醫師影響。

楊南屏表示，衛福部所屬26家醫院分布全國，有都會型、偏鄉離島型，經營模式不可直接與私立醫院相比，部立醫院具有公醫使命，但強調都會區部立醫院待遇不輸同地區私立醫院。今年各大醫院出現護理師離職潮，但部立醫院護理師離職率比去年減少，離職改善率平均達11%。

楊南屏強調，衛福部所屬26家醫院有區域醫院及地區醫院大小規模不一，對於留任護理人力的策略也不同。除了改善待遇，還提升醫院智能工作減輕護理人員負擔，如行動護理車、護理資訊系統升級等，與學校合作培育及公費生，同時爭取偏鄉離島人員適用退撫法78條退休後回任。