國安局長：海巡署大型船艦將陸續部署太平島

美、中軍艦3日出現在太平島周邊12浬附近，國安局長蔡明彥今（6）日赴立法院備質詢時表示，若中共軍艦進入太平島12浬，將會通報外交部並做適當處理，同時海巡署對太平島仍有例行巡弋航次，也會有較大型船艦陸續部署太平島，應能穩定地區情勢。

太平島位於南海南沙群島北部中央鄭和群礁西北角，面積0.51平方公里，為南沙群島中最大的天然島嶼，由中華民國政府實際控制，隸屬高雄市旗津區中興里管轄，與高雄港相距1,600公里。中國、菲律賓、越南都主張擁有太平洋主權，然而都從未實際控制。

立法院外交及國防委員會今日上午審查國家安全局113年度預算，蔡明彥列席並備質詢。面對國民黨立委陳以信的關切，蔡明彥表示關於本月3日美艦、共艦出現在太平島附近水域，相關船艦位置都充分掌握，若進入12浬會通報外交部，由外交部做適當處理；至於太平島是否需要強化防務，他指出，目前太平島上人數共約200人，會將情勢提供相關單位。

此外，在答詢國民黨立委江啟臣相關質詢時蔡明彥指出，國安局都有分析中共在南沙太平島附近活動樣態，包括高、中、低強度等不同狀況的因應方案，海巡署仍有例行太平島巡弋航次，也會有較大型船艦陸續部署太平島，應能穩定地區情勢。

至於南沙太平島為何沒有比照東沙有海軍陸戰隊進駐，蔡明彥回應，此舉需要整體評估，因為台灣的任何動作可能挑起區域緊張情勢，會針對實際狀況提供建議給各單位。