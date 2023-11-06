Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

國安局長：海巡署大型船艦將陸續部署太平島

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/06 14:16
太平島 （圖／中央社檔案照片）

太平島 （圖／中央社檔案照片）

美、中軍艦3日出現在太平島周邊12浬附近，國安局長蔡明彥今（6）日赴立法院備質詢時表示，若中共軍艦進入太平島12浬，將會通報外交部並做適當處理，同時海巡署對太平島仍有例行巡弋航次，也會有較大型船艦陸續部署太平島，應能穩定地區情勢。

太平島位於南海南沙群島北部中央鄭和群礁西北角，面積0.51平方公里，為南沙群島中最大的天然島嶼，由中華民國政府實際控制，隸屬高雄市旗津區中興里管轄，與高雄港相距1,600公里。中國、菲律賓、越南都主張擁有太平洋主權，然而都從未實際控制。

立法院外交及國防委員會今日上午審查國家安全局113年度預算，蔡明彥列席並備質詢。面對國民黨立委陳以信的關切，蔡明彥表示關於本月3日美艦、共艦出現在太平島附近水域，相關船艦位置都充分掌握，若進入12浬會通報外交部，由外交部做適當處理；至於太平島是否需要強化防務，他指出，目前太平島上人數共約200人，會將情勢提供相關單位。

此外，在答詢國民黨立委江啟臣相關質詢時蔡明彥指出，國安局都有分析中共在南沙太平島附近活動樣態，包括高、中、低強度等不同狀況的因應方案，海巡署仍有例行太平島巡弋航次，也會有較大型船艦陸續部署太平島，應能穩定地區情勢。

至於南沙太平島為何沒有比照東沙有海軍陸戰隊進駐，蔡明彥回應，此舉需要整體評估，因為台灣的任何動作可能挑起區域緊張情勢，會針對實際狀況提供建議給各單位。
南海爭議
太平島
共艦
蔡明彥

相關新聞

蔡明彥：不排除中國介選、台灣人赴中遭盤查案件倍增
蔡明彥：不排除中國介選、台灣人赴中遭盤查案件倍增
2023/10/04 14:30
32架次共機、8艘次共艦擾台灣 無人機深入西南至東南空域
32架次共機、8艘次共艦擾台灣 無人機深入西南至東南空域
2023/09/27 11:30
副總統賴清德返台 國防部：台海偵獲共機42架次、26架次逾越中線
副總統賴清德返台 國防部：台海偵獲共機42架次、26架次逾越中線
2023/08/19 14:42
越戰以來第三度 美國航母雷根號25日訪問越南
越戰以來第三度 美國航母雷根號25日訪問越南
2023/06/23 16:50
國安局長蔡明彥證實：台灣與「五眼聯盟」情報　有即時交流
國安局長蔡明彥證實：台灣與「五眼聯盟」情報　有即時交流
2023/04/27 12:00

更新時間 : 2023-11-06 15:31 GMT+08:00

最受歡迎

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死38傷
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死38傷
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨