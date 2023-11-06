板門店自美軍金恩叛逃至今未開放　南韓：將在近日協商重新開放時程

駐韓美軍金恩7月趁著參觀板門店之際，趁機越過界線跑往北韓，板門店觀光行程因此暫時開放，至今已過100多天仍未重新開放，南韓當局透露，預計不久後就會重新討論開放。

在金恩叛逃事件發生後，管轄板門店共同警備區（JSA）的聯合國軍司令部（United Nations Command）即全面中斷板門店導覽，即使金恩已在瑞典從中協助協調下，於9月底被北韓驅逐回美國，但至今過了1個多月，板門店仍未開放參觀。

聯合國司令部相關人士表示，一般參觀一直處於中斷狀態，目前還不清楚重新開放時間。

據悉，統一部板門店參觀支援中心近日每天都會接到20多通電話，詢問重新開放參觀的時程。在金恩事件發生之前，板門店每週開放4天，每天共有6個參觀時段。

統一部表示，隨著統一部改組，板門店參觀的負責部門變更，業務交接與討論重新開放一事花了一些時間。

統一部認為，金恩的問題已解決，聯合國軍司令部正在運營特別參觀活動，因此接下來應該會恢復一般參觀。

聯合國軍司令部在停戰紀念日等活動中，重新向受邀外賓開放板門店的特別參觀活動。

統一部透露，上個月到了板門店現場視察，並沒有什麼無法充新開放參觀的理由，計畫不久之後就會與聯合國軍司令部就重新開放參觀日程進行協商。