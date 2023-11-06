太平洋島國論壇峰會將登場　中美競爭、氣候變遷成焦點

太平洋島國領袖群聚庫克群島參與的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）峰會，氣候變遷危機與日益增加的中美競爭可能成本次會議焦點。

衛報報導，太平洋島國論壇由澳洲、紐西蘭、諾魯、帛琉等16個太平洋國家，以及兩個法屬領地玻里尼西亞、新喀里多尼亞所組成。為期5天的年度領袖峰會於庫克群島（Cook Islands）登場，主題為「我們的聲音、我們的選擇與我們的太平洋之路」，美國、英國、德國等國也將派代表前往與會。

太平洋國家與澳洲分歧：氣候變遷

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）5日展開為期4天的中國行，被外界視為中澳雙邊試圖改善關係，隨後艾班尼斯將飛往庫克島與會。

前太平洋島國領袖組織「太平洋長老之聲」(Pacific Elders Voice)呼籲，太平洋島國論壇應推遲決定是否支持澳洲與太平洋地區共同主辦2026年聯合國氣候大會。

組織成員之一，吐瓦魯前總理索本嘉（Enele Sopoaga）表示，領袖峰會「必須一致呼籲澳洲停止批准扼殺太平洋的煤炭與天然氣項目。」

索本嘉重申，太平洋島國論壇不應該成為澳洲的橡皮圖章，任何批准都必須基於澳洲的承諾，即在短期內採取確實的氣候行動，並承諾在不久的將來逐步淘汰化石燃料。

中美競爭成焦點

成員國之一索羅門群島2019年與台灣斷交，而自2022年與中國簽訂安全協議以來，與北京關係日漸密切。外傳今年太平洋島國論壇的年度峰會，索國將由外交部長馬內列（Jeremiah Manele）而非總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）率團出席太平洋島國論壇。

蘇嘉瓦瑞今年7月前往北京簽署9項協議，其中包括一項新的警務合作協議，允許中國在索羅門群島派駐警察直到2025年。今年9月，蘇嘉瓦瑞拒絕參加美國與太平洋島國舉行的峰會，表示不想要聽美國「說教」。

所羅門群島與中國簽訂安全協議後，美國致力於持續深化與太平洋國家聯繫，締結邦交設置大使館。美國總統拜登在９月的峰會上正式承認庫克群島與紐埃（Niue）為主權國家，並宣布了對該區域進一步經濟援助，宣稱「未來幾年，我們的世界將有大量歷史在太平洋區域書寫。」

斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）則預計利用本次峰會，宣傳將太平洋作為「和平區」（zone of peace）的理念，希望避免捲入不斷升級的中美緊張局勢。

美國代表團將由美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）領頭，預計她將強調「所有國家支持國際體系的重要性」。

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）太平洋島嶼項目主任基恩（Meg Keen）認為，各國領導人可能會主張太平洋地區有權確定自己的發展發向，「並反擊地緣戰略優先勝過太平洋地區發展優先的作法」。

基恩指出，「該區域存在巨大的多樣性，發展重點各自不同，與大國的關係也不盡相同。太平洋國家面臨的挑戰是保持強大的地區凝聚力。」此外，也應該保持靈活性，尊重差異性，並以能力為基礎，為每一個主權國家做出正確的決定。

至於太平洋地區的當務之急，基恩指出是氣候行動與調動資金，「以適應氣候災難並在災難前茁壯成長。」