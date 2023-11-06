中國籍配偶徐春鶯展示台灣身分證 記者會遭問富察事件稱「不了解」惹議

民眾黨不分區立委名單考慮納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，徐遭質疑曾任中國國家幹部、且仍具中華人民共和國國籍。徐春鶯昨（5）日召開記者會展示台灣身分證與護照，不過在被問到同為中國籍配偶的八旗出版社總編輯富察遭中共國安部拘留至今，是否願意聲援時，徐春鶯以「不了解情況」回應。

徐春鶯5日召開記者會說，稱自己在中國已沒有身份，毋須遵守中國法律，而自己從未加入中國共產黨，甚至連共青團都沒有加入過。

民眾黨黃珊珊晚間也發文，批評賴清德陣營將她日前諷刺式的臉書發文誤認她在指徐春鶯是共產黨員，她表示不以為然，並要求賴清德陣營道歉。

不過在記者會上，有記者在現場向徐春鶯提問，八旗出版社的富察也是與台灣人結婚生子的中國人，去對岸探親時被中共國安部拘留至今，不知徐春鶯是否會想要聲援富察。徐春鶯以「不了解情況」回應，說若當上立委後會去了解。

質疑、批評與負面消息

不過針對５月記者會上徐春鶯的回應，作家孫瑋芒在臉書上抨擊，指徐春鶯連富察的名字都不敢講，再者，富察的新聞廣受媒體報導，但自稱中配代言人的她卻仍對情況不了解，不夠資格角逐立委。第三點，孫質疑，「聲援富察不需要超異能，妳只要講出『我聲援富察』就足夠了。」孫瑋芒認為徐春鶯不敢，是因為怕觸怒中共，且關心富察一事實在不需要等到「當上立委」才能做。

同日，有媒體報導徐春鶯遭其它中國籍配偶指控「將因病而洗腎的她，騙回中國給父親當搖錢樹騙愛心捐款」，不過徐春鶯反駁，一切均是依該中國籍配偶的意願行事，反擊爆料與事實有相當大出入，雙方各說各話。

對於中配擔任立委有無國安疑慮，國安局長蔡明彥今（6） 日在立法院受訪表示，對於中配的問題，國安局立場非常清楚，中配合法活動予以尊重，若有接受中共資金挹注，在台發展組織等異常行為，若有具體證據，就會移送司法機關偵辦。

關於徐春鶯是否具有統戰背景？蔡明彥回應，對於個案，不做公開評論，因為這涉及情資。