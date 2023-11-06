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漢堡機場挾持案18小時落幕 起因為監護權糾紛 欲強行將女兒帶回土耳其

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/06 11:42
德國漢堡機場4日晚間發生脅持幼童和對空鳴槍事件，男子棄械投降後遭武裝警察包圍。（圖／路透社）

德國漢堡機場4日晚間發生脅持幼童和對空鳴槍事件，男子棄械投降後遭武裝警察包圍。（圖／路透社）

德國漢堡機場4日晚間發生一起脅持幼童和對空鳴槍事件，持械男子與警方僵持18小時後終於棄械投降。據警方表示，起因為不滿孩子的監護權判決。

延伸閱讀：男挾持幼童闖入並對空鳴槍 與警對峙中 德國漢堡機場緊急關閉

4日晚間8時一名35歲土耳其籍男子開車高速衝撞安全護欄，闖進機場停機坪，並停在一架客機下方，當時他4歲大的女兒也在車內。

警方表示，這名男子闖入機場跑道後，曾對著天空開了兩槍，並將兩個點了火的瓶子扔出車外，而他車子所停放的位置為一架土耳其航空的客機下方，該班機當時正準備起飛，所幸機上所有人均安全疏散，無人傷亡。

漢堡警方發言人Sandra Levgruen於5日透露，這名男子因不滿女兒的監護權判決，和前妻口角之後便帶走女童，打算搭機前往土耳其，因此稍早警方才會接獲其前妻報案指稱小孩失蹤。

據了解，這名男子這並非第一次強行帶走女兒，過去他未經前妻許可下，自行將女兒自德國帶回土耳其，並因此遭到調查。

這起事件導致機場關閉、全面暫停起降，機場不得不將數百名行程遭到影響的旅客安置於酒店中，事件落幕後，機場正在努力恢復營運，週日總計有 286 個航班起降，載客約 34,500 人。

漢堡機場挾持案18小時落幕 起因為監護權糾紛 欲強行將女兒帶回土耳其漢堡機場恢復營運後，上百名乘客在航廈等候出境。（圖／路透社）
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更新時間 : 2023-11-06 15:31 GMT+08:00

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