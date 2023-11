漢堡機場挾持案18小時落幕 起因為監護權糾紛 欲強行將女兒帶回土耳其

德國漢堡機場4日晚間發生一起脅持幼童和對空鳴槍事件,持械男子與警方僵持18小時後終於棄械投降。據警方表示,起因為不滿孩子的監護權判決。

4日晚間8時一名35歲土耳其籍男子開車高速衝撞安全護欄,闖進機場停機坪,並停在一架客機下方,當時他4歲大的女兒也在車內。

警方表示,這名男子闖入機場跑道後,曾對著天空開了兩槍,並將兩個點了火的瓶子扔出車外,而他車子所停放的位置為一架土耳其航空的客機下方,該班機當時正準備起飛,所幸機上所有人均安全疏散,無人傷亡。

漢堡警方發言人Sandra Levgruen於5日透露,這名男子因不滿女兒的監護權判決,和前妻口角之後便帶走女童,打算搭機前往土耳其,因此稍早警方才會接獲其前妻報案指稱小孩失蹤。

據了解,這名男子這並非第一次強行帶走女兒,過去他未經前妻許可下,自行將女兒自德國帶回土耳其,並因此遭到調查。

這起事件導致機場關閉、全面暫停起降,機場不得不將數百名行程遭到影響的旅客安置於酒店中,事件落幕後,機場正在努力恢復營運,週日總計有 286 個航班起降,載客約 34,500 人。

