台灣小一學童未治療齲齒率32.95% 教育部推幼兒口腔保健、窩溝封填

據統計，我國國小一年級學童未治療齲齒率從105學年46.95%，至111學年已下降至32.95%，為更有效降低一年級學童未治療齲齒率，教育部將針對幼兒園幼童制定不同的推動策略，並推廣6歲兒童第一大臼齒窩溝封填政策，以有效預防齲齒發生。

齲齒一直是我國嚴重的公共衛生議題之一，齲齒不只是口腔健康的問題，更會影響生長與發育，甚至語言、美觀等，嚴重還會引發感染造成疾病。

有鑑於口腔健康觀念應從小養成，為提升教師口腔保健知識及資源運用，教育部國教署持續委託高雄醫學大學口腔衛生學系團隊辦理「學（幼）童口腔保健計畫」，透過校園輔導團之介入輔導，自111學年度起也向下扎根至幼兒園，藉由提升幼兒園教保服務人員的口腔保健知能以及協助提升幼兒家長的健康知能，進而建立幼兒口腔健康行為。

國教署說明，全國國小一年級學童未治療齲齒率從105學年46.95%，至111學年已下降至32.95%，但為更有效降低一年級學童未治療齲齒率，決定著手向下深入幼兒園。

在112學年度計畫中，針對幼兒園幼童制定不同的推動策略，包含：幼童潔牙工具使用的適切性，檢視幼兒的牙刷選擇及含氟牙膏濃度是否達到1,000ppm；也同步向幼兒主要照護者，推廣6歲兒童第一大臼齒窩溝封填政策服務，並鼓勵家長協助幼童進行睡前潔牙，以有效預防齲齒發生。

所謂「窩溝封填」也就是「溝隙封填」，使用是一種特殊的牙科樹脂，能與牙齒的琺瑯質緊密黏合，將臼齒表面深淺不一的溝隙填平，可避免食物殘留細菌滋生，降低蛀牙機率。

不少家長也許會問，如果孩子每天都有勤刷牙、使用牙線潔牙，為何還需要窩溝封填？由於兒童不熟練刷牙的技巧，以及牙刷角度設計等問題，導致刷牙無法有效清潔既深且窄的窩溝，所以牙齒窩溝很容易因為積藏牙菌膜而引發蛀牙的現象。

國教署表示，兒童生長發育的關鍵階段為0至6歲，幼兒園則是健康行為建立養成的關鍵場域，若能盡早介入口腔健康保健方法，確保校園潔牙相關資源充足，提高家長、主要照護者、學校師長對於各項防齲服務功效的認知與使用意願，提升師生口腔保健知能，即可養成幼兒良好健康生活習慣，守護口腔健康，共同為所有學幼童口腔健康盡一份心力。