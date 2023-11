馬斯克推AI聊天機器人Grok 標榜與X平台整合 專家憂胡言亂語風險更高

今年 3 月才加入連署,呼籲人類暫緩發展高階人工智慧的 X(前推特)董事長馬斯克(Elon Musk),終究還是不甘缺席這場 AI 盛宴。5 日宣布旗下的新創公司 xAI 推出了聊天機器人 Grok,與 X 平台緊密整合,要與 OpenAI 的 ChatGPT 一較高下。

金融時報報導,根據馬斯克,用來訓練 Grok 的學習數據是 X 平台的「即時資訊」,比其他仰賴網路舊資料的機器人更具優勢,不過目前系統還在初步測試階段。

他也不諱言,Grok 愛「諷刺」,回答會帶點「幽默」,會回答「辛辣」問題,似有意讓這機器人更有人性,與 AI 市場的其他機器人其他作出區隔。X 的付費用戶將可於系統測試結束後開始使用服務。

xAI 指出,Grok 回答數學問題的能力及邏輯能力,與 OpenAI 去年 11 月推出的最早版本 GPT-3.5 相似,但坦言目前仍追不上 OpenAI 於 3 月推出的 GPT-4 模型。後者能在專業考試展現「人類水準」,如美國律師考試。

自生成式 AI(可於數秒內產生人類語彙、程式、與影像)問世以來,今年已獲數十億美元的投資,投資人看好這新技術的劃時代變革潛力,猶如當初網路的誕生。然而,也有人擔憂這科技恐過於膨脹,至於產品商業化,也還停留在初步階段。

xAI 號稱 Grok 僅花了 2 個月就訓練完成,顯見新的競爭者將爭相蝕去 OpenAI 一年前以 ChatGPT 橫掃 AI 市場的優勢。Grok 的研發團隊大有來頭,工程師曾在 Google DeepMind、Microsoft 等公司任職。

不過,其他聊天機器人(chatbot)已遭詬病不時會出現「幻覺」,作出帶有歧視偏見的回答,或散播錯誤、有害的資訊。專家憂心,馬斯克大砍 X 平台的信任與安全小組,試圖讓 Grok 更不那麼「政治正確」,也就是更容易作出粗魯、不當的言論。它所帶來的風險,可能比其他機器人都來的高。

Grok has real-time access to info via the platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z