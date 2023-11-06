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馬斯克推AI聊天機器人Grok 標榜與X平台整合 專家憂胡言亂語風險更高

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/06 10:05
2023年7月30日，加州舊金山X總部標誌。（圖／路透社Carlos Barria）

2023年7月30日，加州舊金山X總部標誌。（圖／路透社Carlos Barria）

今年 3 月才加入連署，呼籲人類暫緩發展高階人工智慧的 X（前推特）董事長馬斯克（Elon Musk），終究還是不甘缺席這場 AI 盛宴。5 日宣布旗下的新創公司 xAI 推出了聊天機器人 Grok，與 X 平台緊密整合，要與 OpenAI 的 ChatGPT 一較高下。

金融時報報導，根據馬斯克，用來訓練 Grok 的學習數據是 X 平台的「即時資訊」，比其他仰賴網路舊資料的機器人更具優勢，不過目前系統還在初步測試階段。

他也不諱言，Grok 愛「諷刺」，回答會帶點「幽默」，會回答「辛辣」問題，似有意讓這機器人更有人性，與 AI 市場的其他機器人其他作出區隔。X 的付費用戶將可於系統測試結束後開始使用服務。

xAI 指出，Grok 回答數學問題的能力及邏輯能力，與 OpenAI 去年 11 月推出的最早版本 GPT-3.5 相似，但坦言目前仍追不上 OpenAI 於 3 月推出的 GPT-4 模型。後者能在專業考試展現「人類水準」，如美國律師考試。

自生成式 AI（可於數秒內產生人類語彙、程式、與影像）問世以來，今年已獲數十億美元的投資，投資人看好這新技術的劃時代變革潛力，猶如當初網路的誕生。然而，也有人擔憂這科技恐過於膨脹，至於產品商業化，也還停留在初步階段。

xAI 號稱 Grok 僅花了 2 個月就訓練完成，顯見新的競爭者將爭相蝕去 OpenAI 一年前以 ChatGPT 橫掃 AI 市場的優勢。Grok 的研發團隊大有來頭，工程師曾在 Google DeepMind、Microsoft 等公司任職。

不過，其他聊天機器人（chatbot）已遭詬病不時會出現「幻覺」，作出帶有歧視偏見的回答，或散播錯誤、有害的資訊。專家憂心，馬斯克大砍 X 平台的信任與安全小組，試圖讓 Grok 更不那麼「政治正確」，也就是更容易作出粗魯、不當的言論。它所帶來的風險，可能比其他機器人都來的高。
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