〈財經主筆室〉屏東、基隆老年人口將突破20%　年底全台6縣市提早邁入「超高齡社會」

台灣高齡人口不斷增加，去年已有包括台北市、嘉義、雲林及南投等 4縣市，老年口比例都超過20%，已正式邁入「超高齡社會」。基隆市及屏東縣2地今年底前老年人口也可望突破20%， 屆時全台將有6縣市提早邁入「超高齡社會」，比國發會預估的20 25年提早2年。

依照國際定義，65歲以上人口占總人口達7％為「高齡化社會」 ，達14％為「高齡社會」，達20％為「超高齡社會」。 台灣在去年底65歲以上的人口數為408萬5,793人， 占總人口數2,326萬4,640人的比例為17.56%， 國發會預估台灣將在2025年進入超高齡社會。

根據內政部人口統計資料，去年底已有4縣市提前達到超高齡社會， 依序是嘉義縣21.69％、台北市20.91％、南投縣20. 13％及雲林縣20.12％，其中，嘉義縣更是在2020年即已 率先邁入超高齡社會，比國發會預估的2025年整整提早了5年。

若以六都老人的人口來看，去年底台北市以20.91%排名第一， 其次依序為高雄市18.33%、台南市18.03%、新北市17 .05%、台中市15.08%及桃園市的14.28%。 但到了今年9月底，六都老年人口比例為台北市21.71%、高雄市為1 8.87%、台南市18.53%、新北市17.72%、台中市1 5.55%、桃園市14.83%，六都老年人口都增加不少。

內政部統計，台灣65歲以上人口占總人口數從2022年底的17 .56%，到了2023年9月底為止，9個月來已上升至18. 10%。值得注意！截至9月底止，有4個縣市的65歲以上老年人 口占比已突破19%，依序為屏東縣19.89%、基隆市19. 94%、台東縣19.18%及宜蘭縣19.01%。

依各縣市老年人口增加速度，屏東縣及基隆市在今年年底前，65歲 以上人口占比就會突破20%以上，其中，屏東縣在10月就可能已 經突破20%。所以，到了今年底，全台由北到南包括基隆市、 台北市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣等6縣市，都將邁入「 超高齡社會」。

為何嘉義縣、台北市、雲林縣及南投縣等4地， 會在去年就成為全台率先邁入「超高齡社會」的縣市呢？

嘉義縣顯然是全台最老縣市，不僅在2020年就已入超高齡社會了 ，9月底65歲以上人口數占比更是高達22.16%， 是全台占比最高的縣市。嘉義縣青壯年外移、 獨留守在故居的老年人情況嚴重，嘉義目前18個鄉鎮市中，有15 個鄉鎮市已進入超高齡社會，每年嘉義縣約有6,200位長輩過世 、僅2,600位孩子出生，死亡與落差人數多達近4,000人， 持續保持全台最老縣市不令人意外！

南投青壯年外移情況也十分嚴重，南投縣政府統計，今年一月底，6 5歲以上老年人口為96,840人，占全縣總人口數47萬9, 666人的20.18％，13鄉鎮市中，只有仁愛、信義、 草屯及南投市老年人口未達20%，有9個鄉鎮老年人口占全鄉人口 逾20％，達「超高齡社會」，其中又以鹿谷鄉的26.11％ 占比最高，成為全縣「最老」鄉鎮。

鹿谷鄉是國內著名的凍頂烏龍茶產地，竟然成為全縣「最老」鄉鎮？ 因為，鹿谷擁有得天獨厚地理環境， 國內熱門的避暑勝地溪頭即位於鹿谷，吸引不少退休長者移居， 養老者人數增加應是造成老年人口大增的原因吧！

雲林縣受人口老化、少子化影響，且過去10年人口遷出外流嚴重， 今年上半年人口雖然依舊「生不如死」， 死亡人數比出生人數足足高出2,611人。沿海地區鄉鎮人口數多數仍是淨遷出， 但有些地方卻罕見出現淨遷入，其中以斗六淨遷入468人最多、 虎尾262人其次，可能與雲林科技工業區、斗六工業區、 虎尾中科園區陸續有大廠建置完成，人才需求較多有關。

台北市人口會越來越老，與高房價脫不了關係， 能夠負擔得起台北市高房價，大多是經濟上比較寬裕的中、 高齡人口，況且，台北市醫療資源最豐富，吸引高齡者在此養老， 台北市成為全台老年人比重最高的城市，也不讓人意外。

人口老化速度加快，早就是台灣必須面對的難題，高齡者因體能限制， 移動距離有限，可能限縮其社會和經濟等生活活動，如今北市、 嘉義、南投、雲林的高齡人口均破兩成， 各縣市面對的挑戰雖各有不同，但如何使高齡人口能順利完成購物、 醫療、社交活動等必要設施與服務，以滿足老人們的日常生活， 成為未來超高齡社會下的重要議題。