台灣首座國家級「腦庫」今正式揭牌　可望精進腦疾診斷、延續生命光輝

台灣首座腦庫今天(5日) 揭牌，台灣腦科學歷經20多年有跳躍式進步，這座國家級腦庫(Brain Bank) 未來財源將成最大挑戰。衛生福利部長薛瑞元說，編列預算維持腦庫基本運作，財源將從科研補助支應。

台大醫學院舉行台灣腦庫揭牌典禮，行政院長陳建仁致詞時表示，台灣面臨人口老化，許多疾病與腦部有關，如失智症、巴金森氏症等，台灣腦庫成立有助於科學家深入研究腦疾病，可能達到健康的人預防腦疾病產生，早期發現治療，希望台灣腦科學能成為亞洲領頭羊。

台大醫學院5日舉行台灣腦庫揭牌典禮，衛福部長薛瑞元（左）表示，台灣腦庫成立揭開腦科學的神秘面紗，理解腦庫持續運作需要經費，未來由相關科技預算支應。右起為台灣大學副校長張上淳、行政院長陳建仁。中央社

國家衛生研究院長司徒惠康說，台灣腦庫成立，充滿大愛，是延續生命光輝的醫學寶庫，更是台灣醫學研究最後的、最重要的拼圖。

國立台灣大學副校長張上淳表示，這不是台大的腦庫，是國家級腦庫，今天只是開始，單靠醫學院養台灣腦庫並不容易，呼籲政府提供長久財源支持。

薛瑞元說，過去腦科學以影像學研究為主，但終究像隔層紗，台灣腦庫成立揭開腦科學的神秘面紗，理解腦庫持續運作需要經費，未來由相關科技預算支應；另外，捐贈一定是最難突破，須仰賴與病友團體共同努力，讓民眾知道重要性，生前立下捐贈意願，死後家屬同意捐贈。

台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼表示，根據統計，全世界共有150家左右的腦庫，腦庫是國家強大的象徵。不同於其他國家由政府主動推動，台灣腦庫成立緣起病友，早在1990年代起，病人或其家屬了解無藥可醫的無奈，希望送出大愛，對未來有相同疾病的人有所貢獻。

台大醫院神經部主治醫師謝松蒼（左）從2017年起帶領腦庫工作小組啟動籌建，台灣首座腦庫終於在5日揭牌，他表示，全世界約有150家腦庫，腦庫是國家強大的象徵。圖為謝松蒼開心與妻子（右）合影留念。中央社

台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼（右）與台灣腦庫協會常務監事李立仁（左）是感情非常好的師生，一同推動、確保台灣腦庫持續運作。中央社

從2017年起，謝松蒼帶領腦庫工作小組啟動籌建，一開始遇到的困難是尋求成立腦庫的法源依據，奔走不同政府機關，2019年衛福部做了行政解釋，讓腦庫的成立有法源依據。腦庫建置、人員培訓成了第2個挑戰，再歷經3年努力，衛福部今年核准成立台灣腦庫。

台灣腦庫成立，捐贈大腦提供醫學研究，成為台灣人逝去後，生命延續的新選項，

透過以下的QA，讀者可以更進一步了解腦庫具體的功能: (資料來源: 中央社)

Q：台灣腦庫在做什麼呢？

Ａ: 很多人聽過血庫、組織庫，是為移植醫療需要存在，台灣腦庫不僅是收集腦，更重要的是經由研究開發治療策略與藥物，這是許多捐腦病患的最終期望。有很多因所生疾病無藥可醫而苦惱的病人會激動地說，自己的生命在決定捐腦這一刻最有意義。

台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼表示，美國約翰霍普金斯大學醫學院1980年代透過腦庫，發現失智症患者腦部乙醯膽鹼神經元減少，提供失智症治療指標，到目前為止都是非常重要的藥物。

另外，台灣腦庫協會常務監事李立仁說，即使腦庫尚未協助研發出藥物，腦庫依然具有精進診斷功用，在生前病理診斷對比死後診斷，腦庫可回饋神經科醫師，增加診斷正確率。據約翰霍普金斯大學醫學院研究顯示，生前臨床診斷與死後病理診斷的落差，多達4成是不吻合，14%是完全不同。

Q：為什麼台灣需要擁有自己的腦庫呢？

A: 謝松蒼說，雖然台灣可以透過國際腦庫，如美國腦庫等申請醫療研究用「捐贈腦」。不過台灣仍需要自己的腦庫，是因為台灣人的疾病常常有特殊基因型，無法經由其他國家腦庫取得，如類澱粉病變、威爾森氏症及小血管病變等，在台灣都有特殊基因型，「這是只有我們自己有辦法解決的疾病。」

台灣腦庫希望結合新科技、進行跨領域研究，尊崇捐腦人的大愛，撫慰家屬，也會定期舉辦教學活動、培養新的年輕研究者，將來規劃爭取成為常設單位，有固定的經費與人力。作為分享台灣「捐贈腦」的平台，最終目的是未來有機會擴展到國際。

Q：捐贈腦如何被保存？

A: 在台灣大學醫學院內的「台灣腦庫」可以儲存150個捐贈腦，李立仁表示，隔壁第二期還能再放更多。捐贈腦可以存在零下18度低溫冷凍庫或零下100多度的液態氮，以國際成立較早的腦庫約儲存8500顆推估，捐贈腦保存期限長達40、50年，等待研究時機成熟、取出使用。

李立仁說，當捐贈者離世後，團隊會自行搭乘高鐵等交通工具，前往醫療院所取回捐贈腦，或將捐贈者送到可取腦的醫療機構。大腦離開人體後，必須和時間賽跑，減少腦部蛋白改變的風險，需在2小時內完成切片。

在腦庫實驗室中，研究人員會將大腦分成兩部分，放置冰塊上切片，其中一部分是依據不同區域，使用雙刃腦刀將大腦切片、取小塊，大約以0.5公分至1公分左右，急速冷凍，提供學術研究，另一部分放置於福馬林之中，進行病理切片與染色。

Q：誰可以選擇捐贈腦？

A: 腦庫是促成神經醫學研究發展重要資源，「台灣腦庫」的建置，希望收集腦、脊髓、腦脊髓液、血液及其他相關神經組織，對象包括患有腦疾病的病友、一般健康民眾，進行病理組織切片，找出疾病病變的機制，提高研發出影響數百萬人的腦部疾病的有效治癒方法可能性。

有意願捐贈腦與神經組織的民眾，可至台灣腦庫協會官方網站查詢，大體老師的腦部也可選擇不火化，保留捐贈腦、存放在腦庫，以利未來研究。

李立仁提醒，並不是每個人的腦與神經組織都可以放入腦庫，腦死器捐者無法捐贈，庫賈氏病患者也不收，避免器械沾染，造成傳染風險。