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克服秋冬季海象挑戰　台灣海峽第270座離岸風機完工

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/05 20:36
經濟部能源署5日表示，離岸風電海事工程團隊於風浪起伏的工作船上操作起重機具，克服海象挑戰，完成第270座離岸風機。（經濟部能源署提供）中...

經濟部能源署5日表示，離岸風電海事工程團隊於風浪起伏的工作船上操作起重機具，克服海象挑戰，完成第270座離岸風機。（經濟部能源署提供）中...

台灣海峽秋冬季時風力強勁，經濟部能源署今天(5日) 表示，離岸風電海事工程團隊於風浪起伏的工作船上操作起重機具，克服海象挑戰，完成第270座離岸風機，累積裝置容量超過2.1GW。

能源署表示，第270座風機來自沃旭能源大彰化東南離岸風場

經濟部透過新聞稿指出，入秋後風電效果良好，今年10月份單月風力發電量達到約8.69億度，而10月的風力發電更有連續22天，瞬間最高發電量皆突破150萬瓩，全月平均出力達103萬瓩，相當於2部台中電廠機組的裝置容量。

其中，離岸風電併網機組在10月2日凌晨4時至10月4日上午9時發電量更持續維持在1.5GW左右。

中央社引述能源署強調，業者不僅在夏天風場施作季全力施工，讓4座風場能夠穩健發電，「許多為綠電努力的綠領同仁，直到此時都還在密切檢視風電的工程情況」，在氣候許可的時刻，努力施工建設，持續讓風場電力順利併網，政治口水會過去，綠能建設會留下。

在地化里程碑: Vestas與中能風場

2日宣布台灣首件離岸風機輪轂成功組裝

另一方面，中能離岸風電計畫11月2日宣布台灣首件離岸風機輪轂成功組裝，是離岸風電在地化的重要里程碑，落實知識與技術移轉，展現Vestas與中能持續協助台灣推動再生能源發展的承諾。

中能離岸風電計畫2日發布新聞稿表示，風機製造商Vestas與中能離岸風場10月31日共同舉行完工典禮，慶祝台灣首件離岸風機輪轂成功組裝。

Vestas輪轂在地化組裝產線主要由Vestas丹麥原廠資深員工與台灣本地40名人員共同負責，而重達34噸的鑄件為輪轂最大的零件，由永冠能源科技於其台中鑄造廠生產。

本次成功完成首件輪轂組裝，在穩健交付風場零組件的同時，落實知識與技術移轉，展現Vestas離岸風機產業鏈落地發展的決心。

Vestas台灣總經理林正光（Alex Robertson）表示：首件完全於台灣組裝的風機輪轂為Vestas與台灣永續能源發展的一重大成就，不僅在製造，更體現於強化台灣永續能源供應鏈所需的技能和知識傳授承諾。

台灣離岸風電3-2期規則正在進行最後確認，Vestas也期望可持續獲得相關政策的支持，促進台灣離岸風電產業發展。

中能風場董事長王錫欽表示，作為台灣在地化程度最高的風場之一，中能離岸風場持續與Vestas合作，進行離岸風機的10多個重要零部件在地產製，共同見證第一件完全於台灣組裝的風機輪轂，不僅對中能具有重要意義，也是台灣在地供應鏈的一個里程碑。

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文表示，中能風場很榮幸能成為第一個使用在地輪轂的風場，顯示本土供應鏈的潛能，若是能持續穩定深化各項風機在地化項目，將有助於本土供應鏈的成熟度與永續發展。
離岸
風電
綠能
經濟部
能源署

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