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致癌劑量顛覆過去認知 美國環保署研議禁三氯乙烯

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/05 17:08
圖為美國國家環境保護局。（圖／路透社Alamy）

圖為美國國家環境保護局。（圖／路透社Alamy）

三氯乙烯（TCE）是一種常見的工業溶劑，其無色透明、不易燃但易揮發，常作為去漬劑、黏著劑或脫脂劑使用，然而，雖然過去就知道這種溶劑有毒性，最近的研究卻顯示，只要低劑量就可以產生影響，促使美國環保署（US EPA）正在研議全面禁止使用。

衛報 (The Guardian)報導，美國環保署的聲明指出，多年的研究發現，就算接觸了極低的TCE劑量也是有害的，可能導致罹患癌症、男性不孕、神經受損、帕金森氏症，並損傷肝、腎等器官。美國政府甚至懷疑，TCE污染的飲用水，正是造成前段時間多個美軍基地內服役人員生病、死亡的元凶。

三氯乙烯對神經有麻痺效果，如果短時間內暴露於高劑量的環境中，會導致頭暈、頭痛、嗜睡、肢體不協調、精神混亂、噁心、意識不清等症狀，甚至死亡，不只是美國環保署，美國衛生及公共服務部（DHHS）及國際癌症研究中心（IARC）皆認定它是一種致癌物。

然而，這種溶劑並不罕見，工業上常用於溶解金屬零件上殘留的潤滑油、作為製作冷媒的原料，民間則用作羊毛與織物的乾洗劑、替馬蹄打蠟、清理煞車油，甚至也添加在自衛用胡椒噴霧中，也因此一般人受到其影響的機率也不小。

事實上，早在歐巴馬執政期間，當時的環保署就已經針對TCE做出了嚴格的使用規範，不過在川普任內各種措施皆被廢置，直到拜登上任才重新開始進行討論，甚至提出全面禁止使用的主張。

環境保護團體淨水行動（Clean Water Action）明尼蘇達州負責人Avonna Starck指出，這個措施不只有機會拯救無數人的性命，還能大幅降低用於後續處理的醫療服務及環境清理花費，淨水行動對此表達歡迎之意。

台灣現行勞工作業場所容許暴露標準規定，在工作場所中8小時日時量之建議暴露（平均濃度）限值（PEL-TWA）為50 ppm，269 mg/m3，未來可再循美國研究有所調整，保障國人安全。
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更新時間 : 2023-11-05 18:11 GMT+08:00

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