【更新】台灣太平山附近載有42名桃園環保志工的遊覽車疑剎車失靈翻覆 11人受傷一女命危

更新時間: 2023-11-05 17:32

(17:59 更新: 桃園市政府新聞處說法)

一輛遊覽車今天(5日) 下午3時許從宜蘭太平山下山途中，行經宜專一線5.3公里轉彎處失控側翻，車上共有11人受到輕重傷，其中年約70歲女子當場失去生命徵象送醫急救。

宜蘭縣消防局下午3時17分獲報後，立即出動8個分隊和各式消防車、器材車及救護車前往救援，消防人員到場後初步瞭解，遊覽車上40名乘客為桃園市八德社區環保志工，加上駕駛和導遊，車上共有42名人員。

中央社引述現場民眾向警消稍早表示，至少尚有6名傷者受困車內，消防人員立即進入車內搶救，於下午4時5分將受困人員全數救出，統計共有11名人員受到輕重傷，其中年約70歲女子失去呼吸、心跳，11名傷者陸續分別送往4間醫院治療，至於遊覽車側翻原因有待警方調查。

此外桃園市政府新聞處下午表示，初步了解這是八德區廣德里環保志工隊的旅遊，是由廣德里長吳在能帶隊，共有2輛遊覽車出行，其中1輛下山時疑似煞車失靈撞上山壁造多人受傷，受傷人員已分送各醫院救護中。

新聞處指出，目前八德區公所、環保局、民政局都正在橫向聯繫並隨時提供必要協助，環保局及區公所民政課也已派員親赴宜蘭醫院了解狀況。

更新時間: 2023-11-05 17:20

首次發稿: 2023-11-05 16:54

一輛遊覽車今天(5日) 下午3時許從太平山下山途中，行經宜專一線5.3公里處疑因剎車失靈擦撞山壁後翻覆，車上包含駕駛和導遊在內共42人，稍早消息指出，有3人受困車內，已救出傷者中有1名年約70歲女子，但失去生命徵象。

網友Letter Liao在臉書po文指出，車上所載的遊客為八德區40名環保志工，3人受困1女命危。

台視新聞最新報導指出，目前所有人都已脫困，至少有11人輕重傷。消防局共派出8輛救護車前往搶救。

三立新聞報導，遊覽車是在今天下午3點17分左右在鳩之澤溫泉附近道路發生側翻。