塑膠廢棄物有解！這細菌愛吃塑膠 還能將垃圾轉變成聚合物

塑膠製品具有輕便耐用和防水等優點，生活中隨處可見，但其無法在大自然中分解，若用焚燒又會產生有毒物質氣體，成為全球最頭痛的環境問題之一。不過西北大學研究人員發現一種能「吃掉」塑膠的細菌，也許不久的將來可幫助人類處理地球上不斷累積的塑料廢物。

全球每年生產超過3.8億噸塑膠，其中近一半為無法回收的一次性塑膠。即使現今資源回收觀念普及，但目前塑膠製品的回收率僅不到5%，其餘被送入垃圾掩埋場處理。加上塑膠回收的條件嚴苛，僅有單一材質、乾淨無油污的塑膠袋，方可回收再利用，仍舊增加的環境負擔。

根據一項刊登於《自然-化學生物學》 (Nature Chemical Biology)期刊的研究，西北大學研究人員在土壤和污水污泥中，發現一種名為睾丸叢單胞菌（Comamonas testosteroni）的細菌，具有分解塑膠的能力。研究人員觀察到該細菌具有分解洗衣粉、塑膠和植物中的化合物的能力，藉此獲得這些物質中的碳以作為養份。

西北大學環境工程學系教授Ludmilla Aristilde在聲明稿中提到，這種細菌提供了一種未被開發且自然存在的生化反應資源，有助於處理不斷積累的地球廢棄物，

此外，研究人員還發現這種細菌能將被分解的塑膠轉化成不同的副產品，也就是說，將消化的塑膠轉變成不同的聚合物，這種功能讓人類不再依賴從石油化學物質來提煉塑膠，而是能直接從大量廢棄物中轉換成塑膠，對建立循環經濟至關重要。

Ludmilla Aristilde說，雖然這種細菌尚未被運用在回收系統中，但相信很快將可幫助人類解決不斷累積的塑膠製品。