〈時評〉台灣離岸風電兆元產業 辛苦耕耘十年「轉大人」

2013年台灣選出第一階段示範獎勵3座風場，跨出離岸風電發展第一步；2018年第二階段潛力場址遴選10座，2022年第三階段區塊開發競價選商；歷經10年的努力，行政院副院長鄭文燦最近表示，離岸風電「轉大人」，商機龐大，值得注意。（上）

節能減碳、綠能環保、淨零轉型，已是全球共同的挑戰，如何在不缺電的原則，積極發展綠能，是台灣當前能源重要的課題。近年來不論太陽光電或離岸風電，都已累積相當多的經驗，政府規劃在2025年太陽光電裝置容量達20 GW(百萬瓩)離岸風電達5.6 GW，且自2026年以後，離岸風電以每年新增1.5 GW為目標，逐步推動中。

太陽光電受限於土地面積有限，發展困難，離岸風電成為台灣必走的路，但是技術層次相當高，發展不易，又要考慮技術移轉，以及日後維修問題，必須累積經驗，10年磨一劍，路途辛苦，但是「10年寒窗無人問，一舉得名天下知」，台灣的離岸風電已經逐漸揚名海外，獲得國際肯定。

離岸風電在去（2022）年第3階段區塊開發中，熱鬧非凡，獲得國內外業者共同的重視，參與廠商創紀錄踴躍，經濟部將風場規模從原來的十GW(百萬瓩) ，提高到十五GW，連帶使投資總額從第二階段的1兆元，提高到2兆元。由於投資需求相當大，融資需求將由國家擔任融資保證，替金融界創造龐大商機。

不止台灣積極發展風電，各國為滿足2030年全球離岸風電新增容量，全球需再投資270億美元。包括風力機、水下基礎製造、海事工程安裝，至少還需要39艘安裝船，水下基礎2297千噸鋼材，葉片2894片，塔架6019座，機艙823座。台灣離岸風電正值成長階段，深值投資人注意。

目前台灣離岸風電已有3個風場運轉，260支風機每天產生風電。需要開發商、供鏈、營運維護、融資、人才等，多方面配合，才能達成目標。今（2023）年風電新增100支。入秋後東北季風增強，風電1天產生80萬瓩以上電量，相當於1.5部台中電廠機組的裝置容量。綠能在離岸風電及太陽能光電合作下，已逐漸成為當前電力供應重要一環，潛力無窮。

海龍離岸風電是台灣史上最大單一風場，將提供超過百萬家庭用電。由於離岸風電從無到有，歷經近10年的學習曲線，各項技術及供應鏈逐漸完備，2025年產值將達到1.2兆元。當年建置5.7百萬瓩裝置容量，離岸風場總發電量215億度，新增2萬人次工作機會。

萬事起頭難，離岸風電起步至今，碰上不少麻煩，包括天豐新能源的允能風場，陷入683億元債務危機，接著北陸能源的海龍風場也傳出1500億聯貸案恐觸礁，如何防止離岸風電淪於金錢遊戲，需要嚴格控管資金運用流向，以及材料、零組件品質、工程單位的協調合作，技術的精進，環環相扣，都不容許有錯誤發生。

離岸風電國產化，已逐漸在北、中、南形成三個產業聚落，截至今年6月，產值已達近900億元，前景看好。政府從建廠、技術移轉，到量產，已有多個重要環節，進入穩定量產階段，包括水下基礎廠商平均月產能達3座、葉片廠平均月產能10支，鑄造廠平均月產能12套。國產化將有利於技術生根、維護方便，培植國內企業。

值得國人欣慰的是，政府大力推動離岸風電國產化政策，已得到成果，台灣廠商已從下游零組件供應商，晉升到生態鏈最頂端的風場開發商，已送環評審查的開發商，已有本土的台亞風能等，共計7家，深受業者的肯定，也為未來離岸風電業者逐步邁向國際化，奠定良好基礎。

政府計劃在2025年再生能源裝置容量連光電20 GW，離岸風電經過示範獎勵、潛力場址兩階段建置，可達到5.6 GW，占總目標20%。新冠疫情肆虐，影響施工進度，經加速趕工後，目前已按裝258座風機，合計裝置容量達2.03 GW，後續還有3座風場陸續完工全年有望達到3百座風機，裝置容量2.25 GW，已進入初期收成階段。

為達成2025年累計設置5.6 GW目標，以及2026年至2035年，每年新增1.5 GW目標，離案風電建設多為專案融資，是成功推動全案重要關鍵，金管會、國發會都積極協助風電業者，解決資金需求問題，國發基金出資80億元，8家銀行出資20餘億元，保證專款共90億餘元，保證額度以10倍為限，總額近千億元，後續將協助業者做好財務規劃，解決資金問題。