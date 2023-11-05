2023 ITF台北國際旅展最後2日 集結歐美跨年、新春優惠、客庄深度文化體驗 國內外行程應有盡有

ITF台北國際旅展開展第3日，今（5）日一早就吸引大拼民眾前來排隊入場，領早鳥禮、搶購展場限定優惠折扣，除旅行業者、各大飯店及知名餐飲業者的餐券及住宿券，日韓的旅遊產品，各項特色伴手禮也是超人氣產品。

「國家風景區觀光圈產業亮點館」攜手全台灣13個風景區、17個觀光圈，以「花現 TAIWAN 行旅」為主題，邀請國內知名花藝師聯手打造大型台灣旅遊花牆，串連全台四季特色花季經典遊程，並把最好吃、最好喝、最好玩的商品全部帶至館內，如全台唯一以花入酒的精釀啤酒、飛魚卵肉乾、各地好茶等。現場還有投瓶花藝體驗活動、茶席體驗區和趣味互動體驗。

「台灣好樂園館」匯集14家參展樂園業者，最低36折起超殺優惠，包括六福村雙人同樂牛排套票2,999元、小叮噹科學主題樂園水陸雪樂園門票299元、西湖渡假村399元買1送1、尚順育樂世界遊園券599元、九族文化村門票700元再送日月潭纜車等，一次玩遍全臺樂園。

台灣好樂園館更首度將旋轉木馬搬進展館，打造4米高的巨型摩天輪，館內消費即可搭乘體驗。也推出限量200份福袋，彙集各大樂園優惠券及周邊商品，還有機會獲得大獎為Apple Watch的超值加碼禮。

國立故宮博物院主打年度壓軸特展，北部院區當期特展「愛硯成癖—硯石的故事」，精選展出各式硯石，呈現硯石與眾不同的特色；書畫新展則必看限展國寶五代南唐趙幹〈江行初雪圖〉，以及提報古物審議中的「候選國寶」。

南部院區現正展出「朝鮮王朝與清宮藝術交會」，以朝鮮與明、清帝國使節往來的紀錄，呈現18世紀朝鮮王朝的黃金時期。憑旅展摺頁於優惠期間，可享南北院區門票8折優惠。現場更提供文創商品9折優惠，另推出趣味互動小遊戲，參加遊戲或問答，就有機會獲得故宮遊程套票及精美小禮。

全台各地縣市政府也在ITF傾力吸客。台南館這次有6家飯店業者聯合參展，為提前宣傳2024台灣燈會在台南及台南400盛事，凡於台南館消費且身分證字號含「2.0.2.4」「4.0.0」，對中任3碼者即可獲得「豬飼料柑仔店」的告白爆米花。彰化館的鹿港祈福線套票ITF售價約為市價75折，現場購買再加碼送好禮，此外展館還規劃有在地小吃試吃、觀光主題遊程推廣、大放送競賽活動、滿額抽獎戳戳樂、按讚留言打卡抽獎。

苗栗館首推ITF獨家限時優惠旅程，舊山線鐵道自行車四人同行優惠800元，再贈文創提袋、南庄蘇維拉莊園兩人入住優惠2800元起。屏東館以「飛天小火車」為主題，帶來在地美味農特產，現場有射飛鏢活動、DIY手作課程，還有各業者推出產品及遊程優惠推廣活動、扭蛋及有獎徵答等趣味遊戲。

準備跨年、新春之行的民眾則別錯過，鳳凰旅遊推出葡萄牙波多酒鄉懷舊11日109,900元起、英法聖米歇爾山10日，含巴黎跨年煙火秀146,900元，馬德里不思議吞葡萄歡樂跨年11日113,900元；易飛網推日本、歐洲參團就送百萬紅包，九州三大豪華溫泉5日七萬元有找，奧捷10日86,900元，第二人還優惠5,000元，韓國團飆雪系列，兩人同行，第二人優惠最高折一萬。

在餐券方面，JR東日本大飯店「鉑麗安」推出平日午晚餐雙人券77折2,500元，今年12月還將推出「聖誕節主題海鮮季自助餐」，包括爐烤美國牛肉、生蠔、三點蟹、麵包蟹等，還有豐富的聖誕節傳統美食；慕軒國際大飯店ITF限量「群宴返鄉」，過年住房送價值7,888元年菜組。

客委會以「在客庄迷失方向」邀請28家業者、集結138條精選行 程，除了獨具特色的樟之細路， 也提出遊賞桐花結合在地酒廠的行程， 希望讓大家用舌尖感受客庄最特殊的桐花意象，展館內有榮獲2023世界啤酒大賽金獎的津采酒業，帶來琥珀拉格、麥芽甜、烏梅回甘、新品桔醬啤酒等五款特色啤酒。

由農村水保署規劃的「 悠遊農村館」、「農遊超市館」及「農遊伴手館」， 主打超優質的農業體驗活動及農村好物， 除了推廣全臺特色農村遊程，還匯集全台漁會，漁產品、伴手禮、休閒零食通通有。

林保署以「森林療癒、永續旅遊、動物探索、文化之旅」為核心， 攜手旅行社推出51條友善永續旅行，首賣限量夢幻粉嫩「 沼平櫻啤酒」，35款森林遊樂區專屬紀念品，以「漫悠森活」 為策展概念，帶給旅人將山林之美融入日常生活的閒適感受， 邀請大家與臺灣山林來場美麗的相遇。由農村水保署規劃的「 悠遊農村館」、「農遊超市館」及「農遊伴手館」， 主打超優質的農業體驗活動及農村好物， 就是要推廣全臺特色農村遊程，帶你發現不一樣的台灣。

林保署以「森林療癒、永續旅遊、動物探索、文化之旅」為核心， 攜手旅行社推出51條友善永續旅行，首賣限量夢幻粉嫩「 沼平櫻啤酒」，35款森林遊樂區專屬紀念品，以「漫悠森活」 為策展概念，帶給旅人將山林之美融入日常生活的閒適感受， 邀請大家與臺灣山林來場美麗的相遇。