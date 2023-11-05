【守護台灣自然環境】「350 Taiwan」於台北101舉行首場號召「戶外人」參與的氣候遊行

聯合國COP28峰會11月30日至12月12日將在阿拉伯聯合大公國UAE最大城市杜拜舉行。倡議氣候變遷的國際組織350.org，為呼應這項峰會的訴求，在世界各地舉辦氣候遊行。

350.org 的台灣分部 350 Taiwan，則於昨天(4日)於台北101舉行第一場戶外人的氣候遊行「2023 POWER UP 回到未來大遊行」，聚集上百位愛好戶外運動人士，戶外界名人、公民團體及運動品牌廠商，共同呼籲淘汰化石燃料、監督總統候選人的氣候與能源政策。

台灣的戶外運動愛好者和350 Taiwan遊行負責人鄭宜昀指出，全球暖化對戶外運動族群已產生重大影響。台灣戶外運動愛好者人數持續成長，然而全球暖化對戶外運動者的活動安全，和自然生態系統都造成嚴重威脅。

圖/綠色和平提供

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鄭宜昀表示，因應氣候危機，社會各界都應迫切採取行動。為此，350 Taiwan 響應 350.org 全球氣候行動，在COP28前舉辦一場以戶外人為號召的遊行活動，呼籲政府「增加化石燃料工業賦稅、補助再生能源公正轉型，使我們能夠更加永續地滿足我們的能源需求」。

此外，為確保轉型過程的公平正義，呼籲政府成立監督小組，以追蹤政府和企業在實施氣候政策時的進展，並確保在能源轉型過程中沒有人被忽略。

本次遊行號召戶外社群、環境團體、校園組織與藝術家等跨領域團體響應，就是期望能夠喚起公眾對氣候危機關注，凝聚更多支持，呼籲台灣社會關注氣候危機，共同守護自然的未來。

綠色和平氣候與能源專案主任秦書淮表示，「氣候危機日益嚴重，戶外愛好者所珍惜的自然資源將不復在。根據聯合國及國際能源總署建議，要達到2050淨零排放，2030年中期目標至關重要，但台灣仍缺乏積極2030年再生能源發展及減碳目標。」

秦書淮表示，根據綠色和平「2023年氣候變遷議題調查」顯示，86%民眾支持台灣往淨零排放發展，且近九成（88%）民眾會受氣候政策影響投票意向。台灣大選將近，綠色和平呼籲各總統候選人，提出2030年的再生能源發展目標至少達到40%、減碳目標40%，並提出具體政策，才能達成2050淨零，守護台灣大自然。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，「我們的研究顯示，每當我們投資一美元於能源轉型，社會就能獲得3到8美元的回報，包括社會成本的減少和環境風險的降低。」進一步指出「能源轉型不僅能帶來經濟效益，還將刺激GDP的增長。我們預計，能源轉型的累積收益將遠超過其所需的投資。」隨著全球企業對再生能源的需求不斷增加，再生能源產業將為臺灣創造就業機會。

台灣走繩協會理事長、Slackline Formosa 臺灣專業走繩團隊創辦人吳冠緯，分享氣候變遷對高空走繩的影響，透過今年在歐洲高海拔地區從事高空走繩的經歷，吳冠緯指出，氣候暖化造成歐洲夏天的熱浪，迫使他們不得不挑戰更高的海拔來進行走繩運動，這不僅增加了戶外運動的風險，還帶來了更多不確定性。

吳冠緯提醒，氣候變遷對各領域都帶來挑戰，我們要努力確保環境的可持續性及所熱愛的戶外運動。

來自台灣350校園組織的學生周鈺傑，代表年輕一代呼籲環保和減少化石燃料排放。他提到，楠梓地區的工業活動，危害環境及造成空氣污染和癌症等健康風險。他期望台灣加速發展再生能源，讓年輕人能夠在健康環境中成長，擁有更永續乾淨的未來。

他強調，年輕一代已積極參與環保行動，不僅成立校園環保社團、制定永續計劃、跨校合作，甚至在職涯上選擇參與NGO，或攻讀氣候變遷和永續發展學程，積極成為「綠領人才」。

根據新聞稿，本活動由 350 Taiwan，350.org 主辦，由戶外運動及環保社群大力響應，贊助廠商包含 NorrønaTaiwan、kawas、Patagonia Taiwan、Fjällräven Taiwan，活動協力單位則包含，Greenpeace綠色和平, 台灣再生能源推動聯盟 , 主婦聯盟台中分會，隆中向上教育基金會、Taiwan Dive 台灣潛水，Slackline Formosa，Gearlab Outdoors，UP Sports，極限白日夢 by BEOUTER，BlueTrend 藍色脈動。

圖/綠色和平提供