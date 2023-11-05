睽違7年澳總理訪中國 中澳貿易互利對中更有利

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於昨（4）日抵達中國，與中國國家主席習近平通同商討兩國貿易合作關係，整段協商之旅將為期3日，此行也讓他成為7年以來首度親自訪中的澳洲總理。BBC因此疑似有些語帶嘲諷的指出，這證明了兩個國家並不需要互相喜歡，也可以進行貿易。

隨著美中關係持續惡化，傳統上與美國等西方盟國更為親近的澳洲不免落入需要選邊站的窘境，然而，相較於美國的9%與英國的5%，由於澳洲於2020年出口品有近一半是賣給中國，對中國重度依賴讓澳洲在與中國各個領域針鋒相對的同時，也仍須認真考慮貿易問題。

這也因此讓澳洲出現一方面與中國在國際上相互指控對方對方犯下人道罪行、是國家的戰略威脅，甚至在新冠肺炎疫情爆發後，公開呼籲對中國進行調查等，另一方面又在經濟上依賴中國，需要進行貿易談判的奇怪現象。

而中國也很清楚這一點。在澳洲因新冠肺炎發言「惹毛」中國後，中國政府隨即宣布對價值200億美元的澳洲進口品，包含大麥、紅酒、煤炭、牛肉、龍蝦等澳洲商品課徵關稅，以此逼使澳洲讓步；不過隨著時間推移，大部分的針對性措施都已取消，兩國領導人甚至在去（2022）年於峇里島舉行的G20峰會上進行簡單會晤，重啟貿易對話管道。

然而，澳洲國立大學（ANU）國家安全學院研究員Benjamin Herscovitch表示，不只是澳洲依賴中國，中國也在經濟上依賴澳洲。中國是澳洲產品主要的輸出國，不過中國成長中的經濟也需要大量澳洲的天然資源，像是鐵礦、天然氣等，這些中國需求大的產品，「奇蹟般的」並沒有出現在制裁名單上，也是這樣的原因。

BBC指出，中國人可以沒有澳洲的龍蝦跟紅酒，但是卻不能失去澳洲的鐵及天然氣，對於中國來說，隨著國內電動車市場蓬勃發展，全球最大的鋰礦蘊藏國╴澳洲的重要性也進一步提升，中國不願意澳中關係冷凍，也是注意到了此一現象。

另一方面，部分分析更認為，中國對澳洲進行的經濟制裁，並無法讓澳洲屈服而成為中國盟友，而是進一步讓其向美國靠攏。雖然長期處於美國勢力範圍的澳洲可能最終仍會完全倒向美國，現階段保持良好關係不只能將中澳關係作為與美國折衝的籌碼，經濟上的互利也對中國更加有利。