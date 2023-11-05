薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」

薑黃是咖哩的精髓，印度料理不可或缺的香料，抗發炎功效也備受推崇。然而，它金黃色的外表之下，竟藏有毒性，是南亞國家鉛中毒的一大元兇，人們吃著美味的咖哩，卻可能因此將毒物一點一滴吞下肚。

經濟學人以兩篇專文報導點出此事的重要性。為了讓薑黃看起來更金黃，不肖業者會將鉻酸鉛（lead chromate）灑入根莖部位。長此以往，鉛這種神經毒便透過食用薑黃粉末侵入人體。根據期刊《刺胳針地球健康》（Lancet Planetary Health）的一份新研究，南亞人血液鉛濃度全球最高，原因呼之欲出。

鉛中毒會導致腦部、心臟等疾病，兒童尤為危險。光是 2019 年，就有 140 萬人因此死亡，並重創南亞生產力達 GDP 9 個百分點。華府智庫全球發展中心（Center for Global Development）指出，貧窮國家孩童學習力與富國有著 20% 的差距，一大原因就是鉛中毒。

在法治不彰國家，要揪出鉛中毒「兇手」並不容易，從烹飪器具到化妝品等日常用品，都有鉛汙染的痕跡。期刊《環境研究》（Environmental Research）的一份報告指，2019 年，史丹佛大學團隊與孟加拉腹瀉疾病研究中心（International Center for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh）攜手，將目標鎖定薑黃，並與官方協力展開孟加拉全國「毒薑黃」取締行動，收效驚人。

不到兩年，孟加拉市場上的薑黃樣本含鉛量，從 47% 降至了 0%，對大眾健康產生了立即的正面影響。薑黃工廠的員工，血液中的鉛濃度平均掉了 30%。經濟學人認為，南亞國家素來行政效能低落，政府因應牛步，孟加拉卻能在兩年內讓毒薑黃幾乎消失殆盡，政府與民間的通力配合，功不可沒。

在這波行動中，史丹佛大學研究人員用科學數據說服決策者，將 2014-2018 年間，孟加拉村落地區孕婦的薑黃攝取量與體內鉛濃度的相關性，攤在了主政者面前，不僅說服了衛生官員，更直達天聽，讓總理哈希納（Sheikh Hasina）點頭。

接下來就是雷厲風行的打擊行動。

總理親上火線，在電視演說中向國人說明事態嚴重性。執法單位大力掃蕩批發商的攙假染色行徑。市集豎起了各種警示標誌。媒體大肆報導，以可怕圖像宣導毒薑黃的危險。官方並鼓勵媒體報導違法業者如何遭到整飭起訴。

孟加拉的打薑行動之所以能奏效，得力於下列因素：接納外國專業建議、有力的非政府組織、政府的積極配合、媒體與私人企業的結盟宣導。這上下齊心的努力，是政府與民間能合作促進公益的明證。

史丹佛大學期盼，孟加拉經驗，也能複製到印度、巴基斯坦等開發中國家。由於印度是薑黃主要產地，全球 75% 薑黃來自印度，且孟加拉的毒薑黃多是由印度進口，團隊憂心，印巴兩國的攙鉛薑黃恐怕更氾濫，產業鏈更猖狂與根深蒂固。

經濟學人也對孟加拉、印度兩國執政者提出了勸諫。掌權長達 20 年的孟加拉總理哈希納，雖在整飭薑黃業一事上頗有功績，卻有趨於獨裁專制的傾向。隨著大選將至，望她能記取執政者的初衷，合作與共識才是王道，而非一紙誥令。印度總理莫迪（Narendra Modi）也漸有排除異己的走向，在面臨各種健康與環境問題之際，應效法鄰國，以開放、務實手段挖出薑黃毒瘤。

產官學的通力合作，不是什麼成功秘訣，但誠如做一道咖哩，要如何將各種元素適時加入融合，成就美味料理，才是真正的挑戰。經濟學人如是比喻。

外電來源：

How to stop turmeric from killing people

Bangladesh strikes a blow against lead poisoning