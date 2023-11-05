Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/05 14:10
薑黃示意圖（圖／Pixabay_ Tamanna Rumee）

薑黃示意圖（圖／Pixabay_ Tamanna Rumee）

薑黃是咖哩的精髓，印度料理不可或缺的香料，抗發炎功效也備受推崇。然而，它金黃色的外表之下，竟藏有毒性，是南亞國家鉛中毒的一大元兇，人們吃著美味的咖哩，卻可能因此將毒物一點一滴吞下肚。

經濟學人以兩篇專文報導點出此事的重要性。為了讓薑黃看起來更金黃，不肖業者會將鉻酸鉛（lead chromate）灑入根莖部位。長此以往，鉛這種神經毒便透過食用薑黃粉末侵入人體。根據期刊《刺胳針地球健康》（Lancet Planetary Health）的一份新研究，南亞人血液鉛濃度全球最高，原因呼之欲出。

鉛中毒會導致腦部、心臟等疾病，兒童尤為危險。光是 2019 年，就有 140 萬人因此死亡，並重創南亞生產力達 GDP 9 個百分點。華府智庫全球發展中心（Center for Global Development）指出，貧窮國家孩童學習力與富國有著 20% 的差距，一大原因就是鉛中毒。

在法治不彰國家，要揪出鉛中毒「兇手」並不容易，從烹飪器具到化妝品等日常用品，都有鉛汙染的痕跡。期刊《環境研究》（Environmental Research）的一份報告指，2019 年，史丹佛大學團隊與孟加拉腹瀉疾病研究中心（International Center for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh）攜手，將目標鎖定薑黃，並與官方協力展開孟加拉全國「毒薑黃」取締行動，收效驚人。

不到兩年，孟加拉市場上的薑黃樣本含鉛量，從 47% 降至了 0%，對大眾健康產生了立即的正面影響。薑黃工廠的員工，血液中的鉛濃度平均掉了 30%。經濟學人認為，南亞國家素來行政效能低落，政府因應牛步，孟加拉卻能在兩年內讓毒薑黃幾乎消失殆盡，政府與民間的通力配合，功不可沒。

在這波行動中，史丹佛大學研究人員用科學數據說服決策者，將 2014-2018 年間，孟加拉村落地區孕婦的薑黃攝取量與體內鉛濃度的相關性，攤在了主政者面前，不僅說服了衛生官員，更直達天聽，讓總理哈希納（Sheikh Hasina）點頭。

接下來就是雷厲風行的打擊行動。

總理親上火線，在電視演說中向國人說明事態嚴重性。執法單位大力掃蕩批發商的攙假染色行徑。市集豎起了各種警示標誌。媒體大肆報導，以可怕圖像宣導毒薑黃的危險。官方並鼓勵媒體報導違法業者如何遭到整飭起訴。

孟加拉的打薑行動之所以能奏效，得力於下列因素：接納外國專業建議、有力的非政府組織、政府的積極配合、媒體與私人企業的結盟宣導。這上下齊心的努力，是政府與民間能合作促進公益的明證。

史丹佛大學期盼，孟加拉經驗，也能複製到印度、巴基斯坦等開發中國家。由於印度是薑黃主要產地，全球 75% 薑黃來自印度，且孟加拉的毒薑黃多是由印度進口，團隊憂心，印巴兩國的攙鉛薑黃恐怕更氾濫，產業鏈更猖狂與根深蒂固。

經濟學人也對孟加拉、印度兩國執政者提出了勸諫。掌權長達 20 年的孟加拉總理哈希納，雖在整飭薑黃業一事上頗有功績，卻有趨於獨裁專制的傾向。隨著大選將至，望她能記取執政者的初衷，合作與共識才是王道，而非一紙誥令。印度總理莫迪（Narendra Modi）也漸有排除異己的走向，在面臨各種健康與環境問題之際，應效法鄰國，以開放、務實手段挖出薑黃毒瘤。

產官學的通力合作，不是什麼成功秘訣，但誠如做一道咖哩，要如何將各種元素適時加入融合，成就美味料理，才是真正的挑戰。經濟學人如是比喻。

外電來源：
How to stop turmeric from killing people
Bangladesh strikes a blow against lead poisoning
薑黃
鉛中毒
孟加拉
印度
史丹佛大學
巴基斯坦
莫迪
哈希納
香料
咖哩

相關新聞

打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
2023/11/02 14:51
刺殺案致兩國撕破臉 印度要求加拿大撤回41名外交官
刺殺案致兩國撕破臉 印度要求加拿大撤回41名外交官
2023/10/04 10:05
印歐「三方經濟走廊」對抗中國「一帶一路」？ 是實際效益還政治意義？
印歐「三方經濟走廊」對抗中國「一帶一路」？ 是實際效益還政治意義？
2023/10/02 16:00
先知誕辰巴基斯坦爆自殺炸彈攻擊 至少52死50傷
先知誕辰巴基斯坦爆自殺炸彈攻擊 至少52死50傷
2023/09/29 18:07
【月餅入菜吃】 尬蔬食、咖哩、春捲 解膩、營養更多元 南洋風情食譜一次看
【月餅入菜吃】 尬蔬食、咖哩、春捲 解膩、營養更多元 南洋風情食譜一次看
2023/09/27 14:36

更新時間 : 2023-11-05 18:09 GMT+08:00

最受歡迎

AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化