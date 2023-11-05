巴勒斯坦傷亡持續攀升 人道理由區域停火仍無進展

哈瑪斯突襲以色列引發反擊已一個月，以軍對加薩走廊不間斷的轟炸，加上地面部隊的推進，讓雙方的死傷差距正逐漸擴大，俄國及阿拉伯世界各國希望可以立即停火，然而美國卻指出，若是現在停火將讓哈瑪斯獲得喘息機會，因而延長戰爭的長度。

據《半島電視台》報導指出，以軍正針對大量居民無法撤離的北部加薩地區進行砲轟，地區醫院因為大量死傷者持續被送入已陷入過載狀態，而無差別的轟炸行為則讓醫院也難以倖免，整個區域內沒有地方是安全區。當局統計，已有超過9400名巴勒斯坦人喪生，約為以方公布數據的四倍，另有近150萬人被迫逃離家園。

不過哈瑪斯也並非被動挨打，而是持續從加薩走廊發射大量的火箭攻擊以色列國內，雖然以國自豪的鐵穹防禦系統攔截了大量火箭，仍有部分漏網之魚成功達成目的，不過據當地警察表示，由於防禦日漸強化，這一批火箭攻擊並未造成任何傷亡，甚至沒有建築物因此受損。

另一方面，對於阿拉伯國家來說，雖然這幾年跟以色列的關係有所改善，但支援同樣信仰伊斯蘭教的巴勒斯坦卻更為重要，約旦、埃及等國已多次與堅定支持以色列的美國會晤，希望美方可以對以色列施加壓力讓其同意立即停火，不過對於美國要求承認以色列為「自衛戰爭」並將停火定位為「人道暫停」（humanitarian pause），仍表達拒絕立場，雙方因此僵持不下。

作爲美國在戰爭上爭取中東地區盟友支持的一環，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於今（5）日前往土耳其與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）協商，不滿美國作為的民眾上週五組成了「自由車隊」，自首都安卡拉前往土國南方阿達納（Adana）、有美軍駐紮的英基里克空軍基地（Incirlik Air Base）抗議，並表達對巴勒斯坦的支持。

然而，即使面對國內、國外強大的反以聲浪，布林肯仍指出，以人道理由進行全面停火將讓哈瑪斯獲得重整軍備、軍隊的機會，從而導致戰爭的延長，美國將持續與中東地區盟友進行溝通，達成兩全的結果。