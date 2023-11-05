新北一早兩起氣爆！中和麵館2人送傷送醫 新莊火鍋店碎片四散

新北市今（5）日上午發生兩起氣爆事件，上午近9時，中和區永貞路上一間麵食館發生氣爆，兩名員工受傷送醫，緊接著約10時許新莊區建國路上，一間未營業的小火鍋店也發生氣爆案，所幸未造成傷亡。

中和區永貞路上一間麵食館上午近9時發生氣爆，警消獲報後趕抵現場搶救，10分鐘內迅速撲滅火勢，現場共2名員工受傷送醫；確實案發原因，待警消調查釐清。

警消今天上午8時52分獲報，中和區永貞路某麵食館疑發生氣爆。據了解，這起意外的爆炸威力之大，店內幾乎全毀，警消到場時，現場一片狼藉，火勢於上午9時7分熄滅。

這場火警造成60多歲女店員工臉部及上半身有部分二度燒燙傷，另名男店員則遭玻璃割傷，2人意識清楚，送往雙和醫院治療，目前沒有生命危險。

據警消表示，上午時員工正在為午餐備料，女店員在煎台進行開店前置作業，疑似使用瓦斯爐具點火產生閃火釀災，首當其衝的女店員雙手、頭部及胸口遭到灼傷，廚房遭燃燒面積約2平方公尺，詳細起火原因，仍待進一步調查釐清。

另一起氣爆則發生在新莊，新北市消防局上午10時多接獲民眾報案，建國一路上的某間小火鍋店發生氣爆，警消趕抵現場時已無火煙燃燒情形，但招牌、鐵捲門、店面等全遭炸毀，散落在馬路上，還坡及停放在門前的機車。詳細起火原因還有待調查釐清。