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歧視東方人？模特兒控被AI變成白人臉　美國時裝設計師撇清

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/04 21:08
Shereen Wu發佈影片指控Michael Costello的行為不尊重。（圖擷取自Shereen Wu Instagram...

Shereen Wu發佈影片指控Michael Costello的行為不尊重。（圖擷取自Shereen Wu Instagram...

居住在洛杉磯的21歲台裔美籍模特兒Shereen Wu日前替Michael Costello走秀，沒想到秀後品牌設計師PO出的照片中，她的臉竟被用AI換成白人臉。Wu對此感到相當氣憤，並發佈影片指控Costello的行為不尊重。

Wu表示，Costello曾說會選她走秀是因為喜歡她，但其實是因為原本要上場的模特兒臨時消失，而只有她穿得下那套衣服才找她代打。

針對自己頭部被換掉爭議，Wu找Costello當面對質時，Costello試圖把錯怪到攝影師身上，但Wu去查證後發現，攝影師強調自己根本沒有修圖。Costello東窗事發後還一直收回訊息，營造出攝影師一直在自言自語的假象。

Costello友人表示，Costello解釋這是粉絲二創的藝術，但Wu反擊他已跟三個不同的人說三個不同的版本試圖圓謊。最後Costello直接移除Wu的秀照並上傳AI產生的影像，甚至企圖洗腦Wu每位設計師都是這樣做。

Wu此次走秀沒有收費但希望增加曝光度，這在模特兒圈是很常見的做法，但沒想到整張臉被換掉，她認為Costello這種行為是在占較弱勢的模特兒便宜。

衛報報導，首先發現這件事的是Wu的母親 Costello已針對該指控進行法律程序，他說是看到Wu的影片才知道原來她沒有收費走秀，他試著支付賠償金，秀結束後他還接到死亡威脅。

Wu公開揭露這情況後，有超過500個機器人說她的故事可疑，有關於她的假帳號，她的帳號被禁，關於這種情況的所有評論都被舉報。她無奈表示，「我走秀之前並不知道他的過去……我希望我當時知道了。」

Shereen Wu發佈影片指控Michael Costello的行為不尊重。（影／Shereen Wu Instagram）
Shereen Wu
時尚產業
Michael Costello

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更新時間 : 2023-11-05 00:49 GMT+08:00

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