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【台灣2024總統大選】蔡英文首度合體賴清德造勢　批「藍白合」利益結合

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/04 20:10
蔡英文（持麥克風者）4日首度合體民進黨總統參選人賴清德（台上前左2）新北市競選總部成立造勢活動。

蔡英文（持麥克風者）4日首度合體民進黨總統參選人賴清德（台上前左2）新北市競選總部成立造勢活動。 (來源 中央社)

2024總統大選逼近，民進黨總統參選人賴清德今（4）日於新北市競選總部舉行造勢晚會，首度和蔡英文總統合體，統府秘書長林佳龍、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌等全到齊。

蔡英文上台後台下支持者歡聲雷動，讓她大呼感動也對明年大選更有信心，她說，新北市全台灣人口最多的地方、也是決定台灣未來最重要的地方，也是她政治路的起點，

蔡英文感謝選民支持讓民進黨有機會帶領國家，且未辜負鄉親期待，努力建設台灣，像是透過前瞻計畫挹注板橋第一運動場、協助興建7座停車場、台65線增加匝道、捷運三鶯線等。國艦國造是國防自主重要一環，海鯤號潛艦受到各國外賓的高度肯定，海鯤號潛艦代表了國防自主、展現守護國家的決心。

蔡英文強調，過去7年國際局勢變化大，但台灣站穩腳步全力發展經濟、提升國力，包括國內生產毛額（GDP）從她剛上任時的17.5兆元提升到即將突破23兆元，提出更多政策照顧民眾，包含提升育兒津貼及學費補貼、TPASS通勤月票、長照3.0政策等。

蔡英文提及，「藍白合」迄今討論的仍是誰正誰副的權位分配，看起來就是利益的結合，在她看來不如「全民合」也就是全民團結合作，透過全民團結，選對的人賴清德，繼續走對的路、為台灣打拚。

蔡英文提出支持賴清德的三點原因，首先，賴清德過去8年都是執政團隊重要成員；再來，賴清德提出系列社福、文化、能源發展等清楚的國家願景規劃，一定會為台灣帶來更好的照顧；最後，他廣納各方人才，尤其是青壯世代、跨領域跨黨派的人，可為下一世代台灣帶來更多進步與改變。
總統大選
民進黨
賴清德
蔡英文

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