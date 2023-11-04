為人權歌唱！白色恐怖受難者蔡焜霖前輩紀念會

白色恐怖政治受難者，也是臺灣本土漫畫推行及人權教育者蔡焜霖前輩於9月3日辭世，享耆壽93歲。為紀念蔡焜霖前輩推動臺灣人權發展及推廣人權教育的精神，國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區舉辦「逆風吟行—蔡焜霖先生紀念會」，邀請與蔡焜霖前輩有因緣的「大人思想研究社」、「夾腳拖劇團」、「艾文音樂工作室」等團體演出，並同步出版《逆風吟行—蔡焜霖紀念文集》。
今（4）日紀念會，文化部政務次長王時思、國家人權委員會委員田秋堇、國史館館長陳儀深、行政院人權及轉型正義處副處長石樸、二二八事件紀念基金會董事長薛化元、國家人權博物館館長洪世芳；蔡焜霖前輩夫人楊璧如女士、蔡炎龍先生、蔡宜君女士等家屬；威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會執行長孫斌、臺北市高齡政治受難者關懷協會理事長王玉珊（代表五十年代白色恐怖案件平反促進會）、白色恐怖案件政治受難者關懷協會理事長陳中統前輩、戒嚴時期政治受難人互助會代表吳俊宏前輩、228關懷總會代表林黎彩理事、紀念文集作者群、受難者前輩及其家屬等貴賓與會。
文化部次長王時思憶及蔡焜霖前輩時，形容他是「一顆溫暖、動人的小太陽」，即使在最年輕精華的19歲時受難入獄，面對不義的壓迫依然沒有對生命失望、沮喪，而是以充滿熱情、風趣的態度回應世界對自身的不公平。蔡前輩在獄後資助紅葉少棒、成立《王子》雜誌，以及熱愛音樂、文學、漫畫、人權等文化事業，儘管晚年身體不復硬朗，仍然積極地將自身遭遇、分享走出苦難的方法，深刻感動許多人。王時思說，蔡前輩終其一生沒有放棄對自由的歌頌及對威權的反抗，紀念會以最溫暖的歌唱、對文化的禮讚，感念前輩多年來對臺灣人權及文化發展的傳承，「我們會在他留給臺灣社會的勇氣中持續前行」。
蔡焜霖前輩長子蔡炎龍先生代表家屬特別感謝紀念會貴賓齊聚，一齊紀念其父親。蔡炎龍分享蔡前輩生前最關心年輕世代，時常和民眾講述其經歷，期望臺灣社會知曉過去白色恐怖歷史的真相，也期許年輕人儘管經歷不成熟與徬徨，仍應自由自在地對生命懷抱熱情與想像，免於生命消失的恐懼。希望臺灣社會共同傳承即使是處在極黑暗的深淵，也要懷抱著理想與樂觀態度奮力向前的精神。
紀念會開場邀請「國臺交青年交響樂團」組成的弦樂四重奏，演出〈Danny Boy〉、〈黃昏的故鄉〉等曲目。追思影片中見證蔡焜霖前輩生前穿梭於白色恐怖綠島、景美紀念園區，推動歷史與人權推廣教育的身影。接續則邀請來自「大人思想研究社」，因繪本與蔡焜霖前輩結成忘年之交的13位孩子，現場朗讀以蔡焜霖前輩生命故事為題材的繪本《愛唱歌的小熊》；「夾腳拖劇團」演出親子劇《愛唱歌的小熊》紀念版，追思蔡焜霖前輩。
為紀念蔡焜霖前輩喜愛閱讀、音樂的特質，《一起唱歌吧》演出由「艾文音樂工作室」邀集蔡焜霖前輩的好友，由蔡寬裕前輩致意、施又熙與王芃合唱〈思慕的人〉；國史館館長陳儀深演唱〈媽媽請妳也保重〉，並與音樂創作者艾文合唱為前輩創作的歌曲〈よかった、因為有你—予蔡焜霖前輩的歌〉；鄭南榕之女鄭竹梅感念在蔡焜霖前輩的鼓勵下，勇於面對民眾分享自己的故事，因而獻唱〈What a wonderful world〉；受難者陳欽生前輩及受難家屬高英傑先生獻唱〈長春花〉及〈When I grow too old to dream〉；受難者家屬吳文慧演唱、李欣怡長笛演奏蔡焜霖前輩時常吟唱的童謠組曲〈赤とんぼ（紅蜻蜓） /夕焼小焼（晚霞滿天）/ 故鄉（ふるさと） / 蛍の光（驪歌）〉。
紀念會最後由陳欽生前輩及吳文慧女士領唱，一同合唱許多受難者為難友送行的歌曲〈千風之歌〉，共同紀念這位走過白色恐怖的勇士。國家人權博物館舉辦紀念會同時出版《逆風吟行—蔡焜霖紀念文集》，回憶蔡焜霖前輩生前致力於推動人權運動，謙和而堅毅身影，即使前輩自由的歌聲已化為千風，仍留下為人權奮鬥的精神遺產。