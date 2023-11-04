為人權歌唱！白色恐怖受難者蔡焜霖前輩紀念會

白色恐怖政治受難者， 也是臺灣本土漫畫推行及人權教育者蔡焜霖前輩於9月3日辭世， 享耆壽93歲。 為紀念蔡焜霖前輩推動臺灣人權發展及推廣人權教育的精神， 國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區舉辦「逆風吟行— 蔡焜霖先生紀念會」，邀請與蔡焜霖前輩有因緣的「 大人思想研究社」、「夾腳拖劇團」、「艾文音樂工作室」 等團體演出，並同步出版《逆風吟行—蔡焜霖紀念文集》。

今（4）日紀念會，文化部政務次長王時思、 國家人權委員會委員田秋堇、國史館館長陳儀深、 行政院人權及轉型正義處副處長石樸、 二二八事件紀念基金會董事長薛化元、國家人權博物館館長洪世芳； 蔡焜霖前輩夫人楊璧如女士、蔡炎龍先生、蔡宜君女士等家屬； 威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會執行長孫斌、 臺北市高齡政治受難者關懷協會理事長王玉珊（ 代表五十年代白色恐怖案件平反促進會）、 白色恐怖案件政治受難者關懷協會理事長陳中統前輩、 戒嚴時期政治受難人互助會代表吳俊宏前輩、228關懷總會代表林 黎彩理事、紀念文集作者群、受難者前輩及其家屬等貴賓與會。

文化部次長王時思憶及蔡焜霖前輩時，形容他是「一顆溫暖、 動人的小太陽」，即使在最年輕精華的19歲時受難入獄， 面對不義的壓迫依然沒有對生命失望、沮喪，而是以充滿熱情、 風趣的態度回應世界對自身的不公平。蔡前輩在獄後資助紅葉少棒、 成立《王子》雜誌，以及熱愛音樂、文學、漫畫、人權等文化事業， 儘管晚年身體不復硬朗，仍然積極地將自身遭遇、 分享走出苦難的方法，深刻感動許多人。王時思說， 蔡前輩終其一生沒有放棄對自由的歌頌及對威權的反抗， 紀念會以最溫暖的歌唱、對文化的禮讚， 感念前輩多年來對臺灣人權及文化發展的傳承，「 我們會在他留給臺灣社會的勇氣中持續前行」。

蔡焜霖前輩長子蔡炎龍先生代表家屬特別感謝紀念會貴賓齊聚， 一齊紀念其父親。蔡炎龍分享蔡前輩生前最關心年輕世代， 時常和民眾講述其經歷， 期望臺灣社會知曉過去白色恐怖歷史的真相， 也期許年輕人儘管經歷不成熟與徬徨， 仍應自由自在地對生命懷抱熱情與想像，免於生命消失的恐懼。 希望臺灣社會共同傳承即使是處在極黑暗的深淵， 也要懷抱著理想與樂觀態度奮力向前的精神。

紀念會開場邀請「國臺交青年交響樂團」組成的弦樂四重奏，演出〈 Danny Boy〉、〈黃昏的故鄉〉等曲目。 追思影片中見證蔡焜霖前輩生前穿梭於白色恐怖綠島、 景美紀念園區，推動歷史與人權推廣教育的身影。接續則邀請來自「 大人思想研究社」，因繪本與蔡焜霖前輩結成忘年之交的13位孩子 ，現場朗讀以蔡焜霖前輩生命故事為題材的繪本《愛唱歌的小熊》； 「夾腳拖劇團」演出親子劇《愛唱歌的小熊》紀念版， 追思蔡焜霖前輩。

為紀念蔡焜霖前輩喜愛閱讀、音樂的特質，《一起唱歌吧》演出由「 艾文音樂工作室」邀集蔡焜霖前輩的好友，由蔡寬裕前輩致意、 施又熙與王芃合唱〈思慕的人〉；國史館館長陳儀深演唱〈 媽媽請妳也保重〉，並與音樂創作者艾文合唱為前輩創作的歌曲〈 よかった、因為有你—予蔡焜霖前輩的歌〉； 鄭南榕之女鄭竹梅感念在蔡焜霖前輩的鼓勵下， 勇於面對民眾分享自己的故事，因而獻唱〈What a wonderful world〉；受難者陳欽生前輩及受難家屬高英傑先生獻唱〈 長春花〉及〈When I grow too old to dream〉；受難者家屬吳文慧演唱、 李欣怡長笛演奏蔡焜霖前輩時常吟唱的童謠組曲〈赤とんぼ（ 紅蜻蜓） /夕焼小焼（晚霞滿天）/ 故鄉（ふるさと） / 蛍の光（驪歌）〉。

紀念會最後由陳欽生前輩及吳文慧女士領唱， 一同合唱許多受難者為難友送行的歌曲〈千風之歌〉， 共同紀念這位走過白色恐怖的勇士。 國家人權博物館舉辦紀念會同時出版《逆風吟行—蔡焜霖紀念文集》 ，回憶蔡焜霖前輩生前致力於推動人權運動，謙和而堅毅身影， 即使前輩自由的歌聲已化為千風，仍留下為人權奮鬥的精神遺產。