為人權歌唱！白色恐怖受難者蔡焜霖前輩紀念會

白色恐怖政治受難者, 也是臺灣本土漫畫推行及人權教育者蔡焜霖前輩於9月3日辭世, 享耆壽93歲。 為紀念蔡焜霖前輩推動臺灣人權發展及推廣人權教育的精神, 國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區舉辦「逆風吟行— 蔡焜霖先生紀念會」,邀請與蔡焜霖前輩有因緣的「 大人思想研究社」、「夾腳拖劇團」、「艾文音樂工作室」 等團體演出,並同步出版《逆風吟行—蔡焜霖紀念文集》。

今(4)日紀念會,文化部政務次長王時思、 國家人權委員會委員田秋堇、國史館館長陳儀深、 行政院人權及轉型正義處副處長石樸、 二二八事件紀念基金會董事長薛化元、國家人權博物館館長洪世芳; 蔡焜霖前輩夫人楊璧如女士、蔡炎龍先生、蔡宜君女士等家屬; 威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會執行長孫斌、 臺北市高齡政治受難者關懷協會理事長王玉珊( 代表五十年代白色恐怖案件平反促進會)、 白色恐怖案件政治受難者關懷協會理事長陳中統前輩、 戒嚴時期政治受難人互助會代表吳俊宏前輩、228關懷總會代表林 黎彩理事、紀念文集作者群、受難者前輩及其家屬等貴賓與會。

文化部次長王時思憶及蔡焜霖前輩時,形容他是「一顆溫暖、 動人的小太陽」,即使在最年輕精華的19歲時受難入獄, 面對不義的壓迫依然沒有對生命失望、沮喪,而是以充滿熱情、 風趣的態度回應世界對自身的不公平。蔡前輩在獄後資助紅葉少棒、 成立《王子》雜誌,以及熱愛音樂、文學、漫畫、人權等文化事業, 儘管晚年身體不復硬朗,仍然積極地將自身遭遇、 分享走出苦難的方法,深刻感動許多人。王時思說, 蔡前輩終其一生沒有放棄對自由的歌頌及對威權的反抗, 紀念會以最溫暖的歌唱、對文化的禮讚, 感念前輩多年來對臺灣人權及文化發展的傳承,「 我們會在他留給臺灣社會的勇氣中持續前行」。

蔡焜霖前輩長子蔡炎龍先生代表家屬特別感謝紀念會貴賓齊聚, 一齊紀念其父親。蔡炎龍分享蔡前輩生前最關心年輕世代, 時常和民眾講述其經歷, 期望臺灣社會知曉過去白色恐怖歷史的真相, 也期許年輕人儘管經歷不成熟與徬徨, 仍應自由自在地對生命懷抱熱情與想像,免於生命消失的恐懼。 希望臺灣社會共同傳承即使是處在極黑暗的深淵, 也要懷抱著理想與樂觀態度奮力向前的精神。

紀念會開場邀請「國臺交青年交響樂團」組成的弦樂四重奏,演出〈 Danny Boy〉、〈黃昏的故鄉〉等曲目。 追思影片中見證蔡焜霖前輩生前穿梭於白色恐怖綠島、 景美紀念園區,推動歷史與人權推廣教育的身影。接續則邀請來自「 大人思想研究社」,因繪本與蔡焜霖前輩結成忘年之交的13位孩子 ,現場朗讀以蔡焜霖前輩生命故事為題材的繪本《愛唱歌的小熊》; 「夾腳拖劇團」演出親子劇《愛唱歌的小熊》紀念版, 追思蔡焜霖前輩。

為紀念蔡焜霖前輩喜愛閱讀、音樂的特質,《一起唱歌吧》演出由「 艾文音樂工作室」邀集蔡焜霖前輩的好友,由蔡寬裕前輩致意、 施又熙與王芃合唱〈思慕的人〉;國史館館長陳儀深演唱〈 媽媽請妳也保重〉,並與音樂創作者艾文合唱為前輩創作的歌曲〈 よかった、因為有你—予蔡焜霖前輩的歌〉; 鄭南榕之女鄭竹梅感念在蔡焜霖前輩的鼓勵下, 勇於面對民眾分享自己的故事,因而獻唱〈What a wonderful world〉;受難者陳欽生前輩及受難家屬高英傑先生獻唱〈 長春花〉及〈When I grow too old to dream〉;受難者家屬吳文慧演唱、 李欣怡長笛演奏蔡焜霖前輩時常吟唱的童謠組曲〈赤とんぼ( 紅蜻蜓) /夕焼小焼(晚霞滿天)/ 故鄉(ふるさと) / 蛍の光(驪歌)〉。

紀念會最後由陳欽生前輩及吳文慧女士領唱, 一同合唱許多受難者為難友送行的歌曲〈千風之歌〉, 共同紀念這位走過白色恐怖的勇士。 國家人權博物館舉辦紀念會同時出版《逆風吟行—蔡焜霖紀念文集》 ,回憶蔡焜霖前輩生前致力於推動人權運動,謙和而堅毅身影, 即使前輩自由的歌聲已化為千風,仍留下為人權奮鬥的精神遺產。