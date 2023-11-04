演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思

Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」改編自同名網路漫畫，述說著一名突然宣布退出演藝圈的偶像歌手，與一名平凡大學生在一間家庭式套房生活的故事，由秀智及梁世宗主演。

秀智飾演劇中的女主角「李斗娜」為當紅女團的一員，與秀智有著相同背景。秀智在2010年以Miss A成員身分出道，在當時是十分火紅的團體之一，並在隔年2011年在韓劇「Dream High」中擔任主演，開始演技生涯，當Netflix決定將網漫「我的女神室友李斗娜」翻拍成電視劇時，劇組就已將秀智視為第一人選。

秀智出道時因亮眼的外貌備受矚目，但演技卻不被看好，而當「我的女神室友斗娜」一上線後，即獲得觀眾一致好評。

李斗娜表面上是個華麗的偶像，但私底下卻默默承受著各種痛苦及孤獨，秀智細膩得演出斗娜不穩定的情緒，抽菸及豪邁罵人的演技都獲得觀眾讚賞。

SBS報導，秀智表示，她十分熱愛李斗娜這個角色，她在演戲過程中對斗娜內心的痛苦感同身受，從前半部分以斗娜粗暴又犀利的表現凸顯內心的孤單，一直到遇到元峻（梁世宗 飾）後的改變，她都想好好透過演技，細膩地描繪出來。

秀智說，他將演戲重點放在語氣及眼神，除了加進劇本中所沒有的髒話，也稍微改變了一下詞尾，讓斗娜看起來更加無禮及自私，讓人能輕易地誤會她，就像元峻在中期被斗娜模糊不清的玩笑所動搖。比起明確的表達，斗娜更善於用曖昧不清的表達方式，看似是在開玩笑，卻又像有幾分真心。

至於斗娜總是喜歡穿著露肚短版上衣，也是秀智的小巧思。秀智說，因為斗娜在家庭式套房裡時並不是感到很放鬆，所以她特別選了這種在家穿看起來並不舒適衣服，表現出斗娜內心的不適。另外，斗娜總是關在房子裡，像在監獄般生活，外出也大多是暫時出去抽菸，所以秀智希望能透過又薄又短的衣服，讓斗娜看起來更加孤獨。

在「我的女神室友斗娜」中，斗娜從一出場開始就有多個吸菸的場面，秀智對此表示，她以前似乎沒有收過這樣的劇本。秀智出道至今都維持著清純的形象，因此有吸菸的場景可能會讓她感到有所負擔，但她仍完美地消化了這樣的場景，表現出斗娜的孤單。