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尼泊爾西部強震已知逾128死　山崩阻礙救援死傷恐再上升

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/04 17:28
尼泊爾軍人用擔架移送地震中受傷的傷患（圖／路透社＿NEPAL ARMY）

尼泊爾軍人用擔架移送地震中受傷的傷患（圖／路透社＿NEPAL ARMY）

尼泊爾西部賈賈科特地區昨晚發生強震，造成逾128人死，數十人受傷。

路透社報導，尼泊爾國家地震中心表示，地震發生在當地週五晚間11:47分，規模為6.2。德國地球科學研究中心所測出的規模為5.7，美國地質調查局所測出的則為5.6。

這起地震是尼泊爾自2015年發生規模7.3地震以來，死亡人數最多的一次，當時約有9,000人在地震中罹難，且整個城市，以及擁有數百年歷史的寺廟及其他歷史遺跡皆成了廢墟，100多萬棟房屋倒塌，經濟損失高達60億美元。

這起地震震央位於首都加德滿都以西約500公里處，就連首都都能感受到晃動，但官員仍無法與震央附近的山丘地區聯繫，他們擔心死亡人數恐再上升。該地區有19萬人口，村莊散佈於偏遠山區。

警方發言人Kuber Kadayat說，賈賈科特有92人罹難，魯昆區（Rukum West）有36人罹難，皆位於卡納利省（karnali Province）。

賈賈科特地區官員表示，受傷人數可能達數百人，死亡人數也可能上升。

警官Namaraj Bhattarai表示，地震導致的山崩，救難人員需先清除受阻的道路，才可抵達災區。
尼泊爾
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更新時間 : 2023-11-04 20:39 GMT+08:00

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