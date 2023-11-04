Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

愛丁堡大學返還「牡丹社事件」台灣原住民遺骨　排灣族人親赴英國接引祖先

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/04 15:39
英國愛丁堡大學返還4具近150年前死於牡丹社事件原住民遺骨，屏東原住民準備全新服飾，在愛丁堡舉行傳統祭儀，引領祖先回歸故土。 （圖／中央社...

英國愛丁堡大學返還4具近150年前死於牡丹社事件原住民遺骨，屏東原住民準備全新服飾，在愛丁堡舉行傳統祭儀，引領祖先回歸故土。 （圖／中央社...

牡丹社事件明年將滿150年，英國愛丁堡大學返還4具死於該事件台灣原住民遺骨，屏東原住民親自前往英國舉行排灣族傳統祭典，接引祖先回歸家鄉。

牡丹社鄉公所指出，部落百餘年來歷經了多個外來政權治理，沒有文字紀錄，已少有人談論當時的戰事。得知祖先遺骨下落的牡丹社群ruljigaljig家頭目、巫師及助手們，準備好祭祀用品、儀式用豬骨、豬肉及全新4套傳統服飾，從台灣飛越1萬公里距離、跨越8個時區抵達西歐。

鄉公所表示，部落族人昨天上午在蘇格蘭首府愛丁堡，身著紅色系牡丹社群傳統服飾，升起狼煙告知祖靈，巫師赤腳踏著土地，揮動手中法器，以幾百年來傳承的儀式與語言，透過傳統信仰儀式接引祖先回到牡丹家鄉。

鄉公所表示，6日上午10點，將與將與國立台灣史前文化博物館南科考古館簽署協議，並由巫師接續進行傳統儀式，將返還遺骨暫時寄存於館內，確保遺骨獲得專業妥善保存，以進行相關研究並依鑑定結果，與部落研議後續處理機制。

牡丹社事件發生於1874年，日本以1871年琉球人遭排灣族殺害為由出兵，攻打台灣南部原住民，日軍取下12名台灣原住民頭顱帶回日本，其中4具頭骨經多次轉手，被攜帶至英國，收藏於英國愛丁堡大學人類學系解剖學博物館中。

根據中央社，愛丁堡大學昨（3）日表示，愛丁堡大學共有超過1700件骨頭收藏，用於基因學歷史，以及人類飲食及遷徙活動等研究。校方返還遺骨與文物已行之有年，探索處理殖民歷史遺產的方式，同時研究複雜歷史對當代社會的影響。

明年適逢牡丹社事件150週年，牡丹鄉公所和屏東縣政府將辦理一系列活動，這段遺骨返還歷程也將納入牡丹社事件主題策展中。

愛丁堡大學返還「牡丹社事件」台灣原住民遺骨　排灣族人親赴英國接引祖先
在返還儀式登場前進行傳統儀式，台、英雙方部分人員均參與。 （圖／中央社＿牡丹鄉公所提供）
台灣
英國
愛丁堡大學
牡丹社事件
原住民
排灣族

相關新聞

中國旅遊團禁令擬2024春節前解除　3月開放台灣組團赴陸觀光
中國旅遊團禁令擬2024春節前解除　3月開放台灣組團赴陸觀光
2023/11/03 16:11
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
2023/11/03 15:44
郭台銘參選總統連署破百萬 學者：讓藍白知道誰是老大
郭台銘參選總統連署破百萬 學者：讓藍白知道誰是老大
2023/11/03 11:05
年底前訂電子門票抽iPhone 15 快來台灣森林遊樂區
年底前訂電子門票抽iPhone 15 快來台灣森林遊樂區
2023/11/02 17:41
全球首場AI安全峰會倫敦登場 聚焦風險管控
全球首場AI安全峰會倫敦登場 聚焦風險管控
2023/11/02 17:27

更新時間 : 2023-11-04 15:46 GMT+08:00

最受歡迎

AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
千呼萬喚台北大巨蛋始領照　11/18對外測試賽1.2萬觀眾免費入場
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看
中國封殺後！BLACKPINK成員Lisa遭BVLGARI、CLEINE切割　都是瘋馬秀害的？
中國封殺後！BLACKPINK成員Lisa遭BVLGARI、CLEINE切割　都是瘋馬秀害的？
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋