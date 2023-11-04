愛丁堡大學返還「牡丹社事件」台灣原住民遺骨　排灣族人親赴英國接引祖先

牡丹社事件明年將滿150年，英國愛丁堡大學返還4具死於該事件台灣原住民遺骨，屏東原住民親自前往英國舉行排灣族傳統祭典，接引祖先回歸家鄉。

牡丹社鄉公所指出，部落百餘年來歷經了多個外來政權治理，沒有文字紀錄，已少有人談論當時的戰事。得知祖先遺骨下落的牡丹社群ruljigaljig家頭目、巫師及助手們，準備好祭祀用品、儀式用豬骨、豬肉及全新4套傳統服飾，從台灣飛越1萬公里距離、跨越8個時區抵達西歐。

鄉公所表示，部落族人昨天上午在蘇格蘭首府愛丁堡，身著紅色系牡丹社群傳統服飾，升起狼煙告知祖靈，巫師赤腳踏著土地，揮動手中法器，以幾百年來傳承的儀式與語言，透過傳統信仰儀式接引祖先回到牡丹家鄉。

鄉公所表示，6日上午10點，將與將與國立台灣史前文化博物館南科考古館簽署協議，並由巫師接續進行傳統儀式，將返還遺骨暫時寄存於館內，確保遺骨獲得專業妥善保存，以進行相關研究並依鑑定結果，與部落研議後續處理機制。

牡丹社事件發生於1874年，日本以1871年琉球人遭排灣族殺害為由出兵，攻打台灣南部原住民，日軍取下12名台灣原住民頭顱帶回日本，其中4具頭骨經多次轉手，被攜帶至英國，收藏於英國愛丁堡大學人類學系解剖學博物館中。

根據中央社，愛丁堡大學昨（3）日表示，愛丁堡大學共有超過1700件骨頭收藏，用於基因學歷史，以及人類飲食及遷徙活動等研究。校方返還遺骨與文物已行之有年，探索處理殖民歷史遺產的方式，同時研究複雜歷史對當代社會的影響。

明年適逢牡丹社事件150週年，牡丹鄉公所和屏東縣政府將辦理一系列活動，這段遺骨返還歷程也將納入牡丹社事件主題策展中。



在返還儀式登場前進行傳統儀式，台、英雙方部分人員均參與。 （圖／中央社＿牡丹鄉公所提供）