驚！台北國際旅展人潮湧現瘋搶優惠　百萬神刷手現身寒舍老爺

2023 ITF台北國際旅展3日至6日於台北南港展覽館登場，開展首日買氣熱絡，老爺、福容、晶華、寒舍及凱薩等多間飯店皆有多位百萬刷手現身，老爺單筆金額達720萬！寒舍集團表示，今年旅展的其中一筆大宗訂單為「500萬元」，主要購買探索廚房、十二廚及寒沐MU TABLE等三間餐廳的自助餐券。
星宇航空攜手NBA洛杉磯快艇隊跨海參展，於現場上傳合影，就能抽星宇航空LOGO訂製籃球，在展期間在星宇航空單筆消費滿3萬元更能參加好禮抽獎，最高享星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等大獎。
華航全線享85折起優惠，包含跨年、寒假、過年及賞櫻等熱門時段，現場購票更可參與扭蛋抽獎，最高大獎享區域來回機票乙張；長榮航空飛沖繩最低只要5,588元，歐美航線最低88折；國泰航空官網訂歐洲、紐澳、中東或南非等地機票可現享3,000元折扣。
首次參展的富士飯店推出豪華客房住宿券，下殺23折，單張只要2,500元；高雄萬豪酒店自助百匯餐券滿千送百；凱撒飯店連鎖住宿券最低下殺1.5折；台北美福飯店行政客房下殺23折，兩人入住含彩匯自助早餐只要6,299元、大倉久和大飯店多款餐券74折起，更推出展場限定販售山里鰻魚飯套餐及豪華丼飯套餐，更是每人千元有找！更多餐券住宿券優惠歡迎來到ITF台北國際旅展挖掘，一定滿載而歸！
國人最愛的日本館，今年參展格數達151格，從北海道、秋田、靜岡、東京、德島、香川、熊本到沖繩都來了，現場不僅有豐富旅遊交通資訊、精彩摺頁地圖、可愛贈品小物，更是優惠盡出。如近鐵集團於現場推出近鐵電車周遊券五日券plus版只要1,020元，還可與現場直接買到實體票券，免於日本當地耗時排隊兌換。
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