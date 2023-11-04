驚！台北國際旅展人潮湧現瘋搶優惠　百萬神刷手現身寒舍老爺

2023 ITF台北國際旅展3日至6日於台北南港展覽館登場，開展首日買氣熱絡，老爺、福容、晶華、 寒舍及凱薩等多間飯店皆有多位百萬刷手現身，老爺單筆金額達720萬！寒舍集團表示，今年旅展的其中一筆大宗訂單為「500萬元」，主要購買探索廚房、十二廚及寒沐MU TABLE等三間餐廳的自助餐券。

星宇航空攜手NBA洛杉磯快艇隊跨海參展， 於現場上傳合影，就能抽星宇航空LOGO訂製籃球， 在展期間在星宇航空單筆消費滿3萬元更能參加好禮抽獎， 最高享星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、 日本星野集團住宿券等大獎。

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首次參展的富士飯店推出豪華客房住宿券， 下殺23折，單張只要2,500元； 高雄萬豪酒店自助百匯餐券滿千送百；凱撒飯店連鎖住宿券最低下殺 1.5折；台北美福飯店行政客房下殺23折， 兩人入住含彩匯自助早餐只要6,299元、 大倉久和大飯店多款餐券74折起， 更推出展場限定販售山里鰻魚飯套餐及豪華丼飯套餐， 更是每人千元有找！更多餐券住宿券優惠歡迎來到ITF台北國際旅 展挖掘，一定滿載而歸！

國人最愛的日本館，今年參展格數達151格，從北海道、秋田、 靜岡、東京、德島、香川、熊本到沖繩都來了， 現場不僅有豐富旅遊交通資訊、精彩摺頁地圖、可愛贈品小物， 更是優惠盡出。如近鐵集團於現場推出近鐵電車周遊券五日券plu s版只要1,020元，還可與現場直接買到實體票券， 免於日本當地耗時排隊兌換。

此外，於 ITF 4日展期間，使用LINE Pay購買2023 ITF台北國際旅展門票，單筆消費100元以上，即可獲得10點 LINE POINTS回饋；使用LINE Pay服務結帳，單筆消費1,000元以上， 即可使用一張優惠券折抵該筆消費金額。