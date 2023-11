再聽一次約翰藍儂！披頭四最新告別作多虧AI及這個人　歌迷淚崩起雞皮疙瘩

The Beatles於1960年成立於英國利物浦,1970年解散,10年來活躍全球,隨著John Lennon於1980年12月遭槍擊遇害,吉他手George Harrison於2001年因肺癌病逝,拜當代科技所賜,最後一首新歌〈Now and Then〉超過半世紀之久終於在近日問世,釋出後不少歌迷興奮的感動落淚。

〈Now and Then〉早在1978年由Lennon譜寫並演唱試聽帶,其遺孀Yoko Ono於1994 年將試聽帶交給另外三位團員Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr,裡面包含歌曲〈Free as a Bird〉、〈Real Love〉和〈Now and Then〉,前兩者都順利在 1995 與 1996 年發行,三位成員也為了〈Now and Then〉錄製新的器樂部分,但因當時科技不成熟,無法將試聽帶中 Lennon的歌聲與鋼琴聲清楚分離便暫時擱置。

直到 2021 年,《魔戒三部曲》導演Peter Jackson為The Beatles執導紀錄片《The Beatles: Get Back》,當中運用最新 AI 技術將樂團成員演奏的樂器、 歌聲以及對話的聲音順利從單軌音訊中分離, 便將同樣的技術應用在〈Now and Then〉上,最後終於能分別清楚聽見約翰的歌聲與琴聲。



歌曲不僅有約翰的歌聲,還有Harrison在1995 年錄製的電、木吉他,2022 年McCartney與Starr也重新錄製鼓、貝斯並加入弦樂元素。

Ringo表示,「這是我們能讓他重回錄音室最近的距離, 我們全部都很激動,像是約翰就在那裡一樣!」

Paul表示,「 我們四個人都參與其中,是真正披頭四的作品!2023 還能製作披頭四的音樂,並且要推出大家沒聽過的新歌, 真是一件非常令人興奮的事!」

歌曲音樂錄影釋出不到24小時已有超過800萬點閱,不少歌迷都落淚紛紛回憶起往事,「我已經喜歡他們一輩子了,他們是我學習吉他的動力」、「我高中都在聽它們的音樂,現在聽到還是會起雞皮疙瘩」、「這首歌讓我的淚現都通了」。



新單曲的看板在台北街頭也看的到!唱片公司環球音樂在全球多個主要景點亮出看板造勢, 包含樂團發跡地點英國利物浦,還有紐約時代廣場、 東京澀谷十字路口等,台北最熱鬧的兩個地點-市政府捷運站 2 號出口外的信義光牆,和西門町 6 號廣場,所有喜愛The Beatles的粉絲可以合影留念。

〈Now and Then〉全台數位平台已經上線,另外專輯《1962-1966 (2023 Edition)》(紅色專輯 The Red Album)、《1967-1970 (2023 Edition)》 (藍色專輯 The Blue Album) 2023 全新混音版本也將於 11 月 10 日上架數位平台,實體發行日將網站公佈。



