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再聽一次約翰藍儂！披頭四最新告別作多虧AI及這個人　歌迷淚崩起雞皮疙瘩

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/04 14:15
The Beatles最新告別作〈Now and Then〉音樂錄影帶釋出。 (圖/環球西洋提供)

The Beatles最新告別作〈Now and Then〉音樂錄影帶釋出。 (圖/環球西洋提供)

The Beatles於1960年成立於英國利物浦，1970年解散，10年來活躍全球，隨著John Lennon於1980年12月遭槍擊遇害，吉他手George Harrison於2001年因肺癌病逝，拜當代科技所賜，最後一首新歌〈Now and Then〉超過半世紀之久終於在近日問世，釋出後不少歌迷興奮的感動落淚。

〈Now and Then〉早在1978年由Lennon譜寫並演唱試聽帶，其遺孀Yoko Ono於1994 年將試聽帶交給另外三位團員Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr，裡面包含歌曲〈Free as a Bird〉、〈Real Love〉和〈Now and Then〉，前兩者都順利在 1995 與 1996 年發行，三位成員也為了〈Now and Then〉錄製新的器樂部分，但因當時科技不成熟，無法將試聽帶中 Lennon的歌聲與鋼琴聲清楚分離便暫時擱置。

直到 2021 年，《魔戒三部曲》導演Peter Jackson為The Beatles執導紀錄片《The Beatles: Get Back》，當中運用最新 AI 技術將樂團成員演奏的樂器、歌聲以及對話的聲音順利從單軌音訊中分離，便將同樣的技術應用在〈Now and Then〉上，最後終於能分別清楚聽見約翰的歌聲與琴聲。

再聽一次約翰藍儂！披頭四最新告別作多虧AI及這個人　歌迷淚崩起雞皮疙瘩
The Beatles於1970年解散。 (圖/環球西洋提供)

歌曲不僅有約翰的歌聲，還有Harrison在1995 年錄製的電、木吉他，2022 年McCartney與Starr也重新錄製鼓、貝斯並加入弦樂元素。

Ringo表示，「這是我們能讓他重回錄音室最近的距離，我們全部都很激動，像是約翰就在那裡一樣！」

Paul表示，「我們四個人都參與其中，是真正披頭四的作品！2023 還能製作披頭四的音樂，並且要推出大家沒聽過的新歌，真是一件非常令人興奮的事！」

歌曲音樂錄影釋出不到24小時已有超過800萬點閱，不少歌迷都落淚紛紛回憶起往事，「我已經喜歡他們一輩子了，他們是我學習吉他的動力」、「我高中都在聽它們的音樂，現在聽到還是會起雞皮疙瘩」、「這首歌讓我的淚現都通了」

再聽一次約翰藍儂！披頭四最新告別作多虧AI及這個人　歌迷淚崩起雞皮疙瘩
市政府捷運站 2 號出口設置造勢看板。 (圖/環球西洋提供)

新單曲的看板在台北街頭也看的到！唱片公司環球音樂在全球多個主要景點亮出看板造勢，包含樂團發跡地點英國利物浦，還有紐約時代廣場、東京澀谷十字路口等，台北最熱鬧的兩個地點－市政府捷運站 2 號出口外的信義光牆，和西門町 6 號廣場，所有喜愛The Beatles的粉絲可以合影留念。

〈Now and Then〉全台數位平台已經上線，另外專輯《1962-1966 (2023 Edition)》(紅色專輯 The Red Album)、《1967-1970 (2023 Edition)》 (藍色專輯 The Blue Album） 2023 全新混音版本也將於 11 月 10 日上架數位平台，實體發行日將網站公佈。


〈Now and Then〉音樂錄影帶由Peter Jackson執導。（影/YouTube）
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音樂
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