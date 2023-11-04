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愛沙尼亞同意台灣設處、參與世衛組織　外交部：正處討論階段，尚無共識

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/04 10:12
愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）（圖／路透社Alamy）

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）（圖／路透社Alamy）

愛沙尼亞政府同意台灣以「台北」為名稱，在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）開設經濟或文化代表處，我國外交部對此表示，目前仍處於討論階段，尚未達成共識。

愛沙尼亞公共廣播公司ERR NEWS報導，外長薩克納（Margus Tsahkna）昨天在對華政策定期檢討後發表聲明表示，愛沙尼亞已準備好接受台北設立非外交經濟或文化代表處，促進雙方關係，但也強調，愛沙尼亞未承認台灣是一個國家，基於一個中國的政策的框架，他們將不會與台灣發展政治關係。

至於接受台灣設處的原因，薩克納說，他們認為與台灣在經濟、教育、文化、公民社會組織關係及其他領域促進關係，有著重要性，也支持台灣參與全球利益領域的國際事務，如對抗大流行病，以及參與世界衛生組織（WHO），重振與台灣的關係並不違反一中政策。

薩克納說，希望中國政府能與歐盟一致，與志同道合的夥伴發展合作，「在中國問題上越團結，對所有民主國家就越好」。

薩克納表示，正如歐盟所宣稱，中國對他們來說是合作夥伴、競爭對手，愛沙尼亞的對華政策須考慮到各個方面，他們非常重視與北京的建設性關係，以對應各種全球和地區的挑戰，和平解決分歧。例如，中國不支持俄羅斯侵略，並遵循以規則為基礎的世界秩序原則。

薩克納表示，捍衛愛沙尼亞的基本價值觀也很重要，包括民主和人權，是他們每次在與中國代表會晤時都會強調的一點。

另外，台灣外交部長吳釗燮下週將訪問愛沙尼亞，參加「國際國防安全中心」（International Centre for Defense and Security）研討會。

薩克納對此表示，吳釗燮並非是應愛沙尼亞政府或其他官員邀請兒訪問，也因為與台灣沒有政治關係，吳釗燮在訪問期間並不會正式與任何政府官員會面。

薩克納也強調，他不認為吳釗燮的訪問有何不妥，只要不違反愛沙尼亞現行法律，其公民有權利與自由與任何人會面，進行共同討論，並促進合作。

薩克納說，台灣海峽的分歧保持在和平框架內，對國際安全與穩定至關重要，愛沙尼亞始終如一強調這一原則。

對於愛沙尼亞政府同意台灣設處一事，我國外交部表示，目前仍處於討論階段，尚未達成共識，而吳釗燮將訪問愛沙尼亞一事，會在適當時機對外說明。

外交部指出，台灣與愛沙尼亞為理念相近夥伴，雙方共享自由民主價值，愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikkut）於今年5月在世界衛生大會（WHA）為台灣執言，雙邊關係穩健發展。外交部將持續強化與愛沙尼亞等理念相近國家的交流與互動。
愛沙尼亞
台灣
代表處
中國
世界衛生組織

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更新時間 : 2023-11-04 15:45 GMT+08:00

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