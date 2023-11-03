5度奪金鐘　製作人劉志雄病逝享年54歲

５座金鐘獎得主、公視製作人劉志雄今（3）日因病辭世，享年54歲。公視粉絲團今晚發文悼念，細數劉志雄過往成就，工作間的暖心與樂於助人，緬懷並感謝他的溫暖同行。

劉志雄曾於東森、中天、華視等電視台擔任後製、動畫、編導，2007年進入公視節目部服務迄今，歷任《誰來晚餐》、《浩克慢遊》、《愛你一百年》、《藝術很有事》、《好好吃食驗室》、《勝利催落去》、《極樂世界》、《公視表演廳》、《老師，您哪位？》、《下課花路米》及《博物館大驚奇》等節目導演、剪輯、視覺設計、音樂音效。

劉志雄曾五度榮獲金鐘獎，2015年以《浩克慢遊》獲第50屆金鐘獎非戲劇類節目導演獎，2020年以《我在市場待了一整天》獲第55屆金鐘獎生活風格節目獎、節目創新獎、非戲劇類節目攝影獎，2023年以《我在工場拍拍手》獲第58屆金鐘獎生活風格節目獎；專業能力備受肯定。

公視今日在臉書公視粉絲團發布了劉志雄逝世的消息，指出劉志雄除了是優秀細膩的製作人，也是一位才氣縱橫的導演，帶領觀眾走訪台灣各個角落的市場及工場，用他獨到的視角、充滿人文精神的敘事，娓娓呈現庶民生活美學映照出在地職人們的眾生故事－動人、溫暖直入人心。

公視寫到，「在工作現場他邏輯清楚，態度冷靜；走踏社會擁抱人群的尋影過程，他一身俠氣卻又是個暖男；他樂於助人更富有正義感，他有時叫志雄，熟人偶爾叫他雄爺或雄導；他專業能力強大，常是我們請益的好對象。熱愛影視工作的他，在光榮的舞台上謝幕，他去另個世界，繼續做他喜歡做的事了。」

貼文寫道：「只是實在太早太突然了，我們尋思－幽默又熱愛自由的他可能會說，『大家都要成長的，我先去作下一個節目、練新等級了……』我們懷念你－志雄。」