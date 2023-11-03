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巴勒斯坦死亡破9000布林肯第3度訪以色列 土耳其總理籲停火：加薩發生「反人類罪」

以方將哈瑪斯圍困在加薩城中，並未對美國總統拜登（Joe Biden）所提的暫時停火讓人質與人道援助通過展現意願，更別說是同意停火。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/03 20:20
美國國務卿布林肯衝突後第三度訪問以色列，尋求保護加薩居民相關措施。（圖／路透社Jonathan Ernst）

美國國務卿布林肯衝突後第三度訪問以色列，尋求保護加薩居民相關措施。（圖／路透社Jonathan Ernst）

以巴衝突至今，巴勒斯坦總死亡人數已逾9227人，美國國務卿布林肯今（3）日第3度造訪以色列，尋求保護加薩平民相關措施；土耳其總統艾爾段，以巴雙方立即停火，並強調加薩走廊正在發生「反人類罪」。

衛報報導，根據巴勒斯坦衛生部今日釋出的統計數據，巴勒斯坦方累積死亡人數已達至少9227人，其中包含3826名兒童。布林肯（Antony Blinken）在衝突發生後第3度造訪以色列，於特拉維夫（Tel Aviv）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及內閣官員會面，敦促以國在對哈瑪斯的軍事行動中表現更大的克制，首先允許更多援助進入加薩走廊並實施人道停火。

以方將哈瑪斯圍困在加薩城中，並未對美國總統拜登（Joe Biden）所提的暫時停火讓人質與人道援助通過展現意願，更別說是同意停火。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）將以國在加薩的行動描述為「近乎報復的行動」，這是歐盟成員國領導人中對以國最強烈的批評。

以色列、哈瑪斯有犯戰爭罪嗎？殺平民不一定等同犯罪？一篇看懂

法新社報導， 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）自10月7日衝突爆發以來，展現對巴勒斯坦的支持，包括參與挺巴勒斯坦集會，在突厥國家峰會上直指以國28天來在加薩犯下反人類罪。

艾爾段將自己定位為調解者，強調「當務之急是迅速實現人道主義停火」，他表示土耳其正在制定新的機制，以保障每個人的安全，「無論是穆斯林、基督徒還是猶太人。」

艾爾段表示，「我們將繼續努力為國際和平會議奠定基礎。」
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加薩
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布林肯
艾爾段

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