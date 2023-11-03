苗博雅新書首度自剖感情、婚姻觀　坦承體內有「無法⽤理性說明的叛逆」

臺北市議員苗博雅今（3⽇）發表新書，不僅公開自己的童年、求學、成長、社運、從政的路程，並且首度對外剖析愛情、孤獨與⾃我進化的內心，讓外界看到在理性問政外，苗博雅感性的一面。

苗博雅在書中坦誠地敘述了北⼀女開放、⾃由的環境如何讓他知道自己雖然與眾不同，但並不是不正常的⼈。

苗博雅剖析了⾝為明星學校的尖端學⽣，如何不可⼀世地考進台⼤法律系之後，⼜如何在茫然中放棄同學畢業後都會走的路，進了⼀家律師事務所⼯作；從⼀個想當公⺠記者的好奇，進⽽成為廢死聯盟的志⼯，進⽽成為全職社運⼯作者。八年前⼜再走上從政之路。

書中也展現了他從「理想主義者」到「務實的理想主義者」，從「讓 改變發⽣」到「讓改變真的發⽣」的進展。

今年參選台北市大安區立委的苗博雅在發表會上坦言，不想出選舉書，「我想要誠實與坦⽩的讓⼤家認識有缺點的苗博雅、掙扎的苗博雅、政治⼿段上沒那麼聰明的苗博雅，我⾝體裡有種無法⽤理性說明的叛逆，儘管與主流⺠意有諸多不同的意⾒，我還是想去打這場希望渺茫的仗，去捍衛我認為對的價值。我不是完美的，我還在學習，我希望跟⼤家⼀起進步。」

大塊文化董事長郝明義表示，希望不只所有還在社會中修煉的年輕⼈能從這本書裡找到參考，也「希望所有關⼼臺灣下⼀代長成的讀者，能經由阿苗成長的路程，看出我們可以如何給其他年輕⼈形成更好的修煉環境。」

台北市文化局長蔡詩萍局長除了對苗博雅透過閱讀的成長之路有同感之外，也就被質詢的經驗指出，「苗博雅的質詢總是犀利，但卻溫暖，不會得理不饒⼈。」蔡詩萍表示，「希望因為有他的存在，臺灣不會只有政黨惡⾾，中間找不到第三種理性聲⾳辯論的空間。」

呱吉則以前同事⾝分分享，共事期間與阿苗針對法案上想法多次不謀而合，⾯對不同意見的施壓與忽視，阿苗往往會適時退⼀步不逞快，不只 是思想上進步，態度上也⼤度，搏得全場掌聲。

蔣渭水文化基⾦會執行董事蔣理容提及，書中阿苗令她動容的⼀個期待：「二十年之後台灣需要⼀批新⼀代的政治領袖，不是⼀個⼈、⽽是新⼀代的政治領袖們。」