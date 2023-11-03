朱立倫回應「誤差內禮讓說」 強調「火車沒到站」、「捲麻花」沒意義

「藍白合」怎麼喬，民眾黨參選人柯文哲今（3）日中午婉拒國民黨主席朱立倫所提兩項新方案，釋出全民調誤差內禮讓當副手的方案。朱立倫下午回應，詳細解釋提案內容，也強調「火車根本還沒到站」，也呼籲柯文哲莫忘初衷。

柯文哲今日中午表示，昨日與國民黨主席朱立倫通話，朱立倫提出日本模式與德國模式方案。然而，前者不用投票就已知道國民黨勝出，後者排除了中間選民的意願。柯文哲表態，若全民調結果雙方對比在誤差範圍內，無論勝負都將禮讓擔任副手。

相關閱讀：柯文哲回應「藍白合」最後通牒： 全民調誤差範圍內不論輸贏都禮讓當副手

朱立倫下午舉行臨時記者會指出，10月31日晚上與國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲在景美見面時，認為不要再回到民主初選、全民調來決定正副手，柯文哲請國民黨提出新的方法。 並說明稍早在柯文哲記者會提及的日本模式及德國模式。

日本模式？德國模式？

1/2 1/2 日本模式 「侯柯配」對「賴蕭配」、「柯侯配」對「賴蕭配」的相對比例 國民黨、民眾黨、非兩黨友人共約85至86人進行不記名投票 德國模式 「侯柯配」對「賴蕭配」、「柯侯配」對「賴蕭配」的相對比例 國民黨、民眾黨的政黨支持度

朱立倫表示，日本自民黨一黨獨大，黨內派系眾多，決定黨總裁、日本總理的方式，是採用的黨員投票占1/2、國會議員也占1/2，該方式行之有年，聲望高或小的派系亦能勝出。

朱立倫指出，這方案就像「小雞選母雞」，小雞需要最強母雞，小雞也希望跟母雞一同作戰，我們也接受民眾黨舉辦投票、國民黨支援，這也占1/2。提及德國聯立制模式，朱立倫認為符合自身跟民眾黨的第三波政治改革想法，提出一個準全民調的形式。

至於民調怎麼做？朱立倫說，選出幾家長期做民調的主流媒體來，公開、透明的做，至於手機、市話多少比例都尊重。他也提及，昨日電話中柯文哲對日本模式展現更多興趣。

朱立倫指出，侯友宜也表示，「尊重黨中央、尊重智庫學者，不要再回到過去的方式，我們將大部分投票，用民調的方式取代。」

朱立倫：火車根本還沒到站

朱立倫還強調，自己和侯友宜從沒有說過今天是藍白合的截止日，也希望秉持原來的共識，不要回到原點，希望柯文哲跟所有好朋友靜下心來，要「莫忘初衷」。「國民黨絕對不是為了贏過柯文哲、贏過民眾黨，我們是要結合在一起，要政黨輪替」，為了第三波改革、兩岸和平，讓民眾安聲度日。

朱立倫還提及，國民黨跟民眾黨有很多主戰派，會有很多不同想法，大家都辛苦，所以還是秉持決心跟耐心，一定能夠換位思考，大家之後再好好想一想，他強調「火車根本還沒到站」。

至於柯文哲所說，誤差範圍內（5%）不論輸贏都禮讓，朱立倫表示，自己比柯文哲早在台大教書，統計上都有誤差，教授會講那都是沒有意義的，民調做出來就會有清楚答案。民調結果「麻花捲」，就看團隊實力。