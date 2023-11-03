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流感疫苗可保護心臟和大腦 研究：中風風險減少22.5%、心血管風險減少34%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/03 17:35
疫苗示意圖。（圖／pixabay）

疫苗示意圖。（圖／pixabay）

公費流感疫苗第二階段已於11/1起開打，接種疫苗除了降低流感重症機率，還能保護心臟和大腦。義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑解釋，有研究顯示，打完流感疫苗的半年內，可降低腦中風的風險；此外，另一研究則提到，有打流感疫苗者較不會罹患心血管相關疾病。

洪暐傑在臉書專頁「洪暐傑醫師的愛講空間」發文分享，根據2022年發表於「美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)」的論文，整理了6篇相關研究，一共分析了9,001人的資料，這些人的平均年齡是65.5歲，其中42.5%是女性，52.3%有心血管疾病。

研究結果發現，有打流感疫苗者，心血管相關事件的風險減少了34%，相關的死亡風險減少了26%；一年內有急性冠心症者(急性心肌梗塞和不穩定型心絞痛)，施打流感疫苗後，心血管相關事件的風險減少45%。

究竟打流感疫苗與腦中風間有何關係？洪暐傑引述2022年發表於「刺胳針公共衛生(Lancet Public Health)」的論文，研究分析了加拿大亞伯達省的健康保險資料，從2009年9月30日到2018年12月31日的資料都列入分析，研究一共列入了4,141,209位18歲以上的成年人。

這份研究分析打流感疫苗與中風的關聯性，中風包含了缺血性、出血性以及暫時性缺血這些類型都算，研究結果發現，在有打流感疫苗後的半年內(182天)，能明顯降低中風的風險22.5%，並且無論是哪種類型的中風風險都能降低，同時對於男性的好處比女性還要更大，男性中風風險降低27.8%，女性降低16.7%。

談及成人施打流感疫苗的建議，洪暐傑說，一般建議成人每年接種1劑流感疫苗，尤其是65歲以上或高風險疾病者，更應該要定期施打。

流感疫苗有多種類型，該怎麼選擇疫苗類型？洪暐傑說明，各國有不同的施打建議，例如美國、澳洲和英國建議65歲以上施打比較高免疫效果的流感疫苗，包含佐劑流感疫苗、高劑量流感疫苗、重組型流感疫苗。由於年紀大的時候免疫老化，會對一般流感疫苗的反應會變差，因此各國皆建議有比較高免疫效果的疫苗，包含佐劑流感疫苗、高劑量流感疫苗、重組型流感疫苗，

另針對18到65歲的民眾，澳洲則建議施打細胞培養流感疫苗或重組型流感疫苗。

洪暐傑重申，打流感疫苗研究發現還能同時減少心臟問題以及減少中風，一舉數得，建議大家應接受疫苗接種，至於有些民眾自認身體強健，沒有染過大感冒，或嚴重重症過，因此不用施打這個理論，洪暐傑提醒，「人生有些事，沒辦法等有第一次才來考慮避免第二次。」
流感疫苗
流感
免疫負債
心血管疾病
美國醫學會期刊

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更新時間 : 2023-11-03 19:05 GMT+08:00

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