國際紙纖維藝術雙年展「地球說話：給紙發聲」 中正紀念堂11/3盛大開展

2023/24 國際紙纖維藝術雙年展今（3）日於中正紀念堂展出，以「地球說話：給紙發聲」為命主題，帶來 50 多件國內外作品，讓民眾了解紙纖維藝術的多元風貌及無限可能。

主辦單位國立臺灣工藝研究發展中心（工藝中心）邀請國際纖維藝術家 Amy Richard 擔任策展人，年初進行國際徵件，總計 24 國、106 位藝術家報名，件數 179 件，最終共 17 國、44 位藝術家、54 件作品獲選參展。

根據工藝中心，國際紙纖維藝術雙年展（IBPFA）為當代紙纖維藝術的新平臺，2012 年由法國藝術家 Jan Fairbairn-Edwards 女士創辦至今十餘年，旨在讓更多紙纖維藝術家站上國際舞台。

本次展覽內容著墨於紙張迷人的演變和多樣性，纖維被轉化成雕塑、裝置、影像和表演。從創作者的視角親近、模擬自然，傳遞與自然相遇的時刻、對環境的擔憂、對武裝衝突的反思、對未來世界的謬思。以寫實或詩意風格，以纖維細密的線條，淘洗、風乾、過濾、編織、重組，反映不分國界、種族共同的理解、感謝與憂心，展現紙纖維當代創作的豐富樣貌。

工藝中心主任陳殿禮表示，紙是人類文明的重要載體，隨著時代演進，紙工藝在當代除了文字信息傳輸外，已轉化成設計及藝術的本體表述。未來工藝中心在推動紙工藝時，將以「生存」的技術為底蘊，從「生活」中探尋美好價值及意義，提昇成為「生命」中心靈層次的藝術領域。

本屆雙年展主題「地球說話：給紙發聲」以 1968 年美國太空人威廉．安德斯 （William Anders） 執行阿波羅 8 號任務時回望地球所拍攝的《地球升起》（Earth Rise）照片為發想。

安德森 50 年後回顧道：「我們前往探索月球，卻發現了地球。」這張照片在一夜之間點燃了全球環保運動，藝術界也透過手工製紙和纖維藝術的復興，回應了這項嶄新的意識。

【2023/24國際紙纖維藝術雙年展 地球說話：給紙發聲】

台北場

展期：2023年11月02日- 2023年11月14日

開放：週一至週日9:00-18:00

地點：中正紀念堂 一展廳（台北市中正區中山南路21號）

南投場

展期：2023年12月08日- 2024年03月31日

開放：週二至週日及國定假日09:00-17:00

地點：國立臺灣工藝研究發展中心-工藝設計館（南投縣草屯鎮中正路573號）



2023/24國際紙纖維藝術雙年展作品，Forest Ambassadors 森林大使。（圖／文化部）



2023/24國際紙纖維藝術雙年展作品，Devotional Petroglyphs-AnthologyI 摩崖・疊獻。（圖／文化部）



2023/24國際紙纖維藝術雙年展作品，The Path Where Moonlight The Path 月光流經的道路。（圖／文化部）